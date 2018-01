Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Am 6. Oktober wird das Haus der Musik in Innsbruck eröffnen. Wenige Tage zuvor, vom 22. bis 30. September, gastiert die UCI-Rad-Weltmeisterschaft in Innsbruck. Während die Starts der einzelnen Rennen über ganz Tirol verstreut sind, wird es nur ein Ziel geben: Innsbruck; genauer gesagt den Rennweg auf dem Abschnitt zwischen dem Landestheater und dem derzeit noch in Bau befindlichen Haus der Musik.

Wie die Vorplatzgestaltung des Musikhauses im Speziellen und der Ausbau des Abschnittes zwischen dem Congress und dem Karl-Rahner-Platz in der Universitätsstraße zu einem „Kulturquartier“ funktionieren soll, ist ein noch gut gehütetes Geheimnis. Eines, das gestern im Gemeinderat gelüftet werden hätte sollen. Doch die Präsentation wurde verschoben, da eine Visualisierung nicht rechtzeitig fertig wurde.

Apropos fertig werden: Durchgesickert ist, dass die Vorplatzgestaltung des Hauses der Musik zur Rad-WM hin nicht beendet werden kann. Das bestätigte unlängst BM Christine Oppitz-Plörer (FI) höchstpersönlich, ohne aber ins Detail zu gehen. Für die Umsetzung zeichnet das städtische Tiefbauamt – in Abstimmung mit der IIG als Bauherr des Musikhauses – zuständig. Amtsleiter Walter Zimmeter bestätigt auf TT-Anfrage, dass ein Teil des Vorplatzes vor der Rad-WM „provisorisch asphaltiert werden muss“. Straße und Gehwege betreffe das aber nicht – die würden bis dahin ohnehin nicht angegriffen werden.

Die für Verkehr zuständige Vize-BM Sonja Pitscheider (Grüne) sagt, dass fünf Monate Bauzeit (Start: April) vor der Rad-WM eben zu kurz für eine komplette Umsetzung seien. Wichtig sei aber, dass der Unterbau fertig werde, die Kosten für die temporäre Asphaltierung seien nicht so hoch.

Für Diskussionen dürfte wohl auch noch der künftige Belag dieses Vorplatzes sorgen. Ein Politbeschluss steht zwar noch aus – eine erste betonähnliche Testfläche ist aber am Rennweg zur Hofburg bereits aufgetragen worden. Hier dürfte es wohl auch um die Kostenfrage gehen – Naturstein ist teuer, das Haus der Musik kämpft bereits ohne Vorplatzkosten mit finanziellen Überschreitungen.

Viel mehr wurmt Pitscheider aber eine weitere Baustelle, die aufgrund der WM temporär eingestellt werden muss. Und zwar die Riedgasse. Hier wird bereits seit mehreren Jahren abschnittsweise von Stadt und IKB gebaut. Ab Mitte Februar startet nun die dritte saisonale Totalsperre, Ende des Jahres soll das Langzeitprojekt fertig sein. Jedoch muss die Baustelle zumindest für die zwei Wochen WM-Zeit ruhen. „Da ärgere ich mich schon sehr“, sagt Pitscheider. Ob auch hier eine provisorische Asphaltdecke notwendig wird, kann sie noch nicht beantworten. Diese Baustelleneinstellung so kurz vor Abschluss hätte man vermeiden können, sagt Pitscheider mit Verweis auf mögliche alternative Routen des Männer-Eliterennens von der Hungerburg zurück ins Stadtzentrum.

Aber es gibt noch eine dritte Baustelle, die für die Rad-WM unterbrochen werden muss. So wird die südliche Kaiserjägerstraße für Leitungsarbeiten ab Mai aufgegraben und muss im September provisorisch wieder instand gesetzt werden. Weil die Technik der Rad-WM am nahen Busparkplatz unterzubringen sein wird.