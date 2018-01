Wenn Sie sich die jüngste Affäre rund um den niederösterreichischen FPÖ-Spitzenkandidaten Udo Landbauer vor Augen führen: Ist mit der FPÖ „eine Stadt" zu machen?

Michael Ludwig: Wir haben uns in der Wiener SPÖ darauf verständigt, auch aus inhaltlichen Gründen mit der FPÖ keine Koalition zu bilden. Die Affäre Landbauer ist eine klare Bestätigung dessen.

Hat diese Causa auch generell Ihre Haltung gegenüber der FPÖ verändert?

Ludwig: Ich bin seit vielen Jahren in der antifaschistischen Arbeit tätig. Ich verurteile den abscheulichen Antisemitismus, wie er in diesen unerträglichen Liedertexten zum Ausdruck gebracht wurde, ebenso wie den importierten Antisemitismus.

Eines Ihrer Lieblingsbücher ist die „Ästhetik des Widerstands" von Peter Weiss. Das passt aber nicht zu einem rechten Sozialdemokraten?

Ludwig: Ich bin kein rechter Sozialdemokrat, aber ein aufrechter Sozialdemokrat. Ich bemühe mich jedoch, die unterschiedlichen Strömungen in der Sozialdemokratie wahrzunehmen.

Wenn Sie die Kampfabstimmung am Samstag gegen Andreas Schieder gewinnen, wird es dann zu einer Regierungsumbildung auf SPÖ-Seite kommen?

Ludwig: Es gibt in der Wiener SPÖ eine Erwartungshaltung für Veränderung. Ich bin ein Freund der guten Mischung aus Erfahrung und Neuem. Es wird sicher personelle Veränderungen geben, aber das werde ich zuvor mit dem Bürgermeister besprechen.

An der Stadtkoalition mit den Grünen halten Sie fest?

Ludwig: Ich bin ein vertragstreuer Mensch. Es gibt eine Vereinbarung bis 2020.

Ihnen wird nachgesagt, dass Sie Politik mit dem Boulevard machen.

Ludwig: Ich arbeite mit keiner Zeitung zusammen. Das ist auch gar nicht möglich. Die Redaktionen entscheiden eigenständig.

SPÖ-Chef Christian Kern versuchte im Wahlkampf eine erklärte Distanz zum Boulevard — und wurde dafür bitter abgestraft. Kann man gegen den Boulevard keine Wahlen gewinnen?

Ludwig: Ich habe ein offenes Verhältnis zu allen Medien, dies entspricht auch meinem Naturell. Auch wenn kritisch über mich berichtet wird, halte ich den Kontakt aufrecht.

Mit Blick auf die Wiener Gemeinderatswahl 2020: Wie kann nach dem Parteitag in der SPÖ Geschlossenheit hergestellt werden?

Ludwig: Mit reden, reden und reden. Ich gehe davon aus, dass sich nach dem Parteitag alle hinter den neu gewählten Vorsitzenden stellen.

In der Wiener SPÖ herrschte zuletzt ein Strukturkonservativismus vor.

Ludwig: Die SPÖ in Wien muss sich wie alle Parteien immer wieder erneuern. Aber es ist wohl kein Zufall, dass Wien zu den lebenswertesten Städten der Welt zählt. Wir haben die Stadt in eine gute Gegenwart geführt. Wir werden auch die Kraft haben, die Stadt in eine gute Zukunft zu führen. Ich sehe keine Zweiteilung der Stadt, aber eine ausdifferenzierte Gesellschaft mit unterschiedlichen Lebensentwürfen. Darauf müssen wir als Partei Antworten geben können.

Wie sehen Sie Ihre Zukunft, wenn Sie verlieren?

Ludwig: Mit dieser Frage habe ich mich nicht beschäftigt. Ich gehe davon aus, die Abstimmung zu gewinnen.

Das Gespräch führte Michael Sprenger