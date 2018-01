Von Peter Nindler

Innsbruck – Es sind vor allem die teils explodierenden Grundstückspreise, die leistbares Wohnen in Tirol so schwer machen. Andererseits wird Bauland gehortet, die Raumordnungspolitik des Landes kratzt nur an der Oberfläche. Die Mobilisierung von rund 3000 Hektar gewidmeten Baulands geht nur schleppend voran, die Gemeinden selbst wollen nicht einmal vorzeitige Erschließungsbeiträge einheben. Das stellt jetzt erneut der Landesrechnungshof (LRH) in einer Querschnittsprüfung fest. Nur rund 20 Gemeinden schreiben Infrastrukturbeiträge für gewidmetes, aber unbebautes Bauland vor.

Vier Kommunen – Hopfgarten im Brixental, Jerzens, Kappl und Nußdorf-Debant – hat der Landesrechnungshof unter die Lupe genommen, „keine der geprüften Gemeinden macht von der Ermächtigung zur Einhebung eines vorgezogenen Erschließungsbeitrages Gebrauch“, heißt es in dem vorliegenden LRH-Bericht. Seit 2011 sind sie dazu gesetzlich ermächtigt. Damit soll für die davon betroffenen Grundeigentümer ein Anreiz geschaffen werden, diese Flächen einer widmungsgemäßen Verwendung zuzuführen; das heißt, sie zu bebauen. „Mit dem vorgezogenen Erschließungsbeitrag soll vor allem aber auch dem Umstand Rechnung getragen werden, dass der Erschließungsaufwand für die Gemeinden nicht erst mit der Bebauung der Grundstücke zum Tragen kommt, sondern bereits im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit der Widmung“, argumentiert der LRH.

Insgesamt regen die Prüfer des Landes an, die Einführung eines vorgezogenen Erschließungsbeitrages zu prüfen; auch um mehr finanziellen Spielraum in den Budgets zu erhalten. „Damit müssten die Gemeinden die bereits im Zeitraum zwischen Widmung und Baubeginn entstandenen Kosten nicht vorfinanzieren und es würde der Gemeindehaushalt entlastet werden.“

Im Zusammenhang mit den Gebührenvorschreibungen stellte der LRH so manche Besonderheit in den Gemeinden fest. In Jerzens widerspricht die extrem niedrige Wasserbenützungsgebühr dem Kostendeckungsprinzip. Der Abgang muss vom allgemeinen Budget getragen werden. In Nußdorf-Debant werden die Landwirte bei der Wasserbenützungsgebühr bevorzugt. Der Rechnungshof fordert deshalb die Gemeindeführung auf, „die unterschiedlichen laufenden Wasserbenützungsgebühren für Landwirte und Nicht-Landwirte mangels sachlicher Rechtfertigung anzugleichen“.