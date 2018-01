Innsbruck – Großer Bahnhof für Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei dessen erstem Tirol-Besuch als Regierungschef: Nach einem Gespräch mit LH Günther Platter sicherte Kurz Tirol volle Unterstützung bei dem Ziel zu, den Lkw-Transitverkehr auf der Straße bis 2035 auf ein Drittel zu reduzieren. Der Alpenraum gehört zu den sensibelsten Regionen Europas.“ Nicht einmischen will sich der Kanzler bei der Koalitionsfrage in Tirol.

Er habe als Bundeskanzler und Regierungschef die Aufgabe, mit dem Koalitionspartner FPÖ „ordentlich zusammenzuarbeiten und sicherzustellen, dass unsere Ziele – mehr Sicherheit, Kampf gegen illegale Migration, eine Steuerentlastung etc. – umgesetzt werden“. Das stehe auch nicht im Widerspruch dazu, dass er als ÖVP-Chef seine Parteifreunde in Landtagswahlkämpfen unterstütze, auch gegen die FPÖ. Das sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Rande seines ersten offiziellen Auftrittes als Bundeskanzler in Tirol gegenüber der TT.

„Potenzielle Koalitionen, gleich ob in Niederösterreich, Tirol oder anderswo, sind Angelegenheit der jeweiligen Landespartei. Mir wurde im Bund nicht dreingeredet, und ich werde genauso wenig Johanna Mikl-Leitner, Günther Platter oder Wilfried Haslauer dreinreden“, versicherte Kurz, der das als „gelebte Subsidiarität“ bezeichnete.

Dass Tirols Landeshauptmann Günther Platter jüngst bei einem Auftritt der „Westachse“ verlangte, dass die „Tüchtigen nicht die Dummen“ sein dürften, unterstütze er, so Kurz. Bei Strukturreformen, etwa bei der Reduktion der Sozialversicherungen von über 20 auf fünf, gehe es darum, Doppelgleisigkeiten zu beseitigen, aber Leistungen für die Bürger bei Gesundheit, Sozialem oder Pflege abzusichern.

Nach wie vor kein Verständnis zeigte Kurz für antisemitische Liedtexte, die zuletzt im niederösterreichischen Wahlkampf den FPÖ-Spitzenkandidaten in Bedrängnis brachten: „Bei Antisemitismus erwarte ich mir volle Aufklärung und die volle Härte des Gesetzes gegenüber all jenen, die hier Verantwortung tragen, beteiligt waren oder diese Lieder gesungen haben. Wer dafür verantwortlich ist, dass es solche Liedtexte gibt, dass sie gesungen oder verbreitet werden, der verhält sich nicht nur abscheulich antisemitisch, sondern macht sich in Österreich auch strafbar. Wir haben strenge gesetzliche Regelungen, und das ist gut so. Ich bin froh darüber, dass die Staatsanwaltschaft hier sehr schnell aktiv geworden ist. Diese Liedtexte sind rassistisch, antisemitisch und widerwärtig.“

„Null Toleranz“ für Antisemitismus oder nationalsozialistisches Gedankengut forderte auch Landeshauptmann Günther Platter. Er wiederholte in diesem Zusammenhang seine Mahnung an die Politik, die sich der Verantwortung zu stellen habe, Worte mit Bedacht zu wählen. „Worte können verletzen, und Worte sind die Vorstufe zu Gewalt.“ Deshalb gelte es, um behutsame Formulierungen bemüht zu sein. (mz, va)