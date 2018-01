Frau Krumschnabel, Ihr Mann Martin ist Bürgermeister in Kufstein (Die Parteifreien), Sie sind Landtagsabgeordnete – zwei Politiker in einer Familie? Ist das familienfreundlich?

Andrea Krumschnabel: (lacht) Ja, das ist sogar sehr familienfreundlich. Mein Mann und ich gehen jeden Morgen spazieren und philosophieren darüber, was wir alles verändern wollen, wie wir glauben, dass die Politik noch besser laufen kann. Und wir haben die völlig gleiche Ansicht.

Werden Sie noch oft als Frau Bürgermeister angesprochen?

Krumschnabel: Ich werde in Kufstein noch immer mehr als Frau Bürgermeister wahrgenommen. Aber das macht überhaupt nichts. Die meisten duzen mich sowieso.

Ein kleiner Blick zurück: 2014 sind Sie von Vorwärts rausgeworfen worden …

Krumschnabel: Ich war das erste von einer Reihe an Opfern. Ich habe mich vor eine Mitarbeiterin gestellt, die dort rausgemobbt worden ist. Das wollte ich nicht zulassen. Ich habe nicht bemerkt, welche Charaktere dort am Werk sind.

Hat das Ganze für Sie auch etwas Positives gehabt?

Krumschnabel: Ich bin ein positiver Mensch. Alles, was das Leben an mich an Aufgaben stellt, ist für mich eine gute Herausforderung und ein gutes Lernfeld. Und da habe ich schon sehr viel gelernt. Man soll seinem Bauchgefühl vertrauen, sich absolut treu sein und sich nicht verbiegen. Es freut mich aber, dass ich mit denen, die jetzt noch bei Vorwärts sind, völlig im Reinen bin. Die haben mich auch mit einer Unterschrift unterstützt.

Was war dann Ihr Bauchgefühl, um Ihre Partei Family zu gründen?

Krumschnabel: Ich wollte immer schon alles an der Basis bewegen. In Kufstein hatten wir keine Kinderbetreuung – ich habe eine gemacht. Dann hat es keine Pädagogen gegeben – ich habe ein Ausbildungsinstitut gegründet. Ich habe immer auf das reagiert, was gerade Thema war und wo man anpacken kann. Das System muss so geändert werden, dass Familien nicht im Regen stehen.

Sie sehen Familie als Querschnittsmaterie. Wie kann man aber beispielsweise die Tiroler Transitproblematik lösen, indem man bei der Familie ansetzt?

Krumschnabel: Die Transitproblematik ist ganz vielschichtig. Dass es sich staut – dieses Problem haben nicht nur wir, da gibt es viele Hotspots. Wir haben aber vor Jahren schon den Fehler gemacht, dass wir die Ökopunkteregelung und damit die Lkw-Begrenzung verloren haben. Was wir jetzt machen, ist nur da oder dort schnell ein Pflaster auf eine offene Wunde, aber ohne System. Wir müssen allen klarmachen, dass auch wir Mitverursacher sind. Wir sind nicht nur Opfer. Wir bestellen heute und wollen die Lieferung morgen schon haben. Wir fahren zum Bäcker um die Ecke mit dem Pkw. Beim Individualverkehr müssen wir die eigene Wahrnehmung schulen.

Wie stehen Sie zur Lkw-Blockabfertigung?

Krumschnabel: Gut, weil es eine Sofortmaßnahme ist, aber letztlich ist es eben nur ein Pflaster.

Was würden Sie als Erstes im neuen Landtag angehen?

Krumschnabel: Sofort die Kinderbetreuungskosten reduzieren. Schule und Kinderbetreuung müssen gratis sein – das wäre die Superentlastung für jeden Haushalt. Wir müssen auch schauen, dass die Jugendlichen eine gute Ausbildung haben, damit sie am Arbeitsmarkt Fuß fassen können. Wir brauchen Starterwohnungen für Junge und günstige Wohnungen für Senioren. Die Leute müssen sich auch Eigentum schaffen können.

Wie soll das alles finanziert werden?

Krumschnabel: Leicht, ganz leicht sogar. Wir haben ja genug Budget. Wir müssen nur Prioritäten setzen, die auch Familien zugutekommen. Wir müssen zuerst die Konsumenten fördern, damit es der Wirtschaft gut geht. Tatsächlich machen wir das Gegenteil.

Und wie finanziert sich Ihre Partei?

Krumschnabel: Wir finanzieren unseren Wahlkampf aus der eigenen Tasche. Wenn der Wahlkampf über Geld entschieden wird, haben wir verloren. Wenn er aber über Know-how, Ideen und Visionen entschieden wird – dann wird uns jeder wählen. Unser einziges Problem ist, dass wir noch nicht bekannt sind.

Ein kurzer Wordrap: Natura 2000?

Krumschnabel: Wir müssen etwas ausweisen, dazu sind wir gesetzlich verpflichtet. Das, was da jetzt los ist, ist aber eine Farce.

Sicherheit?

Krumschnabel: Das Sicherheitsbedürfnis ist mit den vielen Asylwerbern, die gekommen sind, sehr gestiegen. Diesem Bedürfnis müssen wir nachkommen.

Träumen Sie davon, wie es wäre, Landeshauptfrau zu sein?

Krumschnabel: Ich schrecke sicher vor gar keiner Verantwortung zurück. Wenn die Frage an mich herangetragen würde – von mir aus gerne.

Sie würden auch in einer neuen Regierung mit dabei sein?

Krumschnabel: Ja.

Egal mit welchem Partner?

Krumschnabel: Das ist alles eine Verhandlungssache. Von mir weiß ein jeder, was er bekommt. Da gibt es nichts Verstecktes. Eine soziale Wärme hätte ich aber schon gerne.

Das Interview führte Manfred Mitterwachauer