St. Pölten – Die Meinungsforscher sehen im Ergebnis der Landtagswahl in Niederösterreich vom Sonntag „fünf Sieger“ - allen voran die ÖVP. „Die Sensation ist schon, dass sie das auf demselben Niveau wie Ex-Landeshauptmann Erwin Pröll fortführen kann“, sagte Polit-Berater Thomas Hofer zum Abschneiden von VP-Landesparteichefin Johanna Mikl-Leitner.

Ähnlich äußerte sich der Chef des OGM-Meinungsforschungsinstituts, Wolfgang Bachmayer: „Beim Einstieg gleich die Absolute ist absolut sensationell.“ Für ihn hat sich hier auch die NS-Liederbuch-Affäre rund um die Burschenschaft des FPÖ-Spitzenkandidaten Udo Landbauer ausgewirkt. Es sei wohl zu Übergängen von Blau-Wählern hin zur ÖVP gekommen, aber auch Ex-Team Stronach-Wähler mit blauer Tendenz dürften sich dann doch für die ÖVP entschieden haben, so der Experte.

Gleichzeitig betonte der OGM-Chef, dass das alleine keine Erklärung sei; die ÖVP unter Mikl-Leitner habe diesen Wählern als „attraktive Alternative“ erscheinen müssen. Der Landeshauptfrau habe wohl auch ihr hartes Image in Zuwanderer-Fragen genützt, das sie sich als Innenministerin erarbeitet hatte, so Bachmayer. Gleichzeitig sei es in der Wahlkampagne der ÖVP gelungen, einen Imagewechsel zu schaffen - und zwar hin zu einem „weichen und mütterlichen“ Erscheinungsbild Mikl-Leitners, kombiniert mit der Botschaft des „Miteinander“ und des „Wir“.

Auch Meinungsforscher Peter Hajek (Public Opinion Strategies) sieht in der Affäre rund um die antisemitischen Liederbücher keineswegs die einzige Erklärung dafür, dass die ÖVP noch besser als erwartet abschnitt. „Die Causa Landbauer hat sicher den einen oder anderen Prozentpunkt gebracht“, sie sei aber „sicher nicht das alleine Ausschlaggebende gewesen, dass es eine absolute (Mandats-, Anm.) Mehrheit der ÖVP wird“.

Für Mikl-Leitner bedeute das Ergebnis einen „Riesenerfolg“, konstatierte Hajek. Sie stehe für Verlässlichkeit, dies hätten auch die abgefragten Wahlmotive gezeigt. Sie selbst sei auch als einzige Spitzenkandidatin bei den Wahlmotiven ganz vorne genannt worden.

„Dämpfer“ für FPÖ trotz starker Zugewinne

Für die FPÖ sieht Hajek trotz des starken Zugewinns von 6,55 Prozentpunkten (auf 14,76 Prozent) angesichts der hohen Erwartungshaltung einen „Dämpfer“. Auch Hofer verwies darauf, dass die ÖVP in Umfragen teils deutlich über 20 Prozent der Stimmen gelegen war. Mit allzu großen Auswirkungen sei aber nicht zu rechnen, denn immerhin könne die FPÖ das Ergebnis als Erfolg verkaufen, meinte Hajek.

Bachmayer wiederum sah in der Causa Landbauer ein innerparteiliches Problem der FPÖ: Sollte sich die Tendenz, dass die Freiheitlichen zwar die Haupt-Zugewinner der Wahlen sind, ihr „Zugewinnpotenzial“ aber nicht zur Gänze ausschöpfen können, bei weiteren Landtagswahlen fortsetzen, dann stelle sich die Frage, „ob es dann nicht zu innerparteilichen Maßnahmen kommt in der FPÖ“. Als Indiz für derartige Maßnahmen sah er die klaren Worte von Parteichef Heinz-Christian Strache am Akademikerball in Wien am vergangenen Freitag, bei dem er Antisemitismus in den eigenen Reihen scharf verurteilte.

Experten sehen für SPÖ keinen Grund zum Jubeln

Bei der SPÖ sehen die Experten trotz des leichten Plus von 2,35 Prozentpunkten keinen Grund für großen Jubel: Hofer verwies auf die Ausgangslage, so sei die SPÖ von ihrem historisch schlechtesten Ergebnis gestartet. „Als großen Erfolg kann man das nicht verkaufen, da wäre mehr drinnen gewesen.“ Auch das Wahlziel, die Absolute der ÖVP zu brechen, sei nicht erreicht worden, so Hofer.

Für Hajek zeigt das Ergebnis, dass die SPÖ mit ihren Themen im Wahlkampf nicht durchgekommen ist. Von den zu verteilenden ehemaligen Stronach-Stimmen habe die SPÖ nur ganz wenig abziehen können und auch von der Causa Landbauer habe die Sozialdemokratie nicht profitiert. „Das zeigt die Problematik der SPÖ auf, dass man derzeit nur die Stammwähler erreicht. Positiver Nachsatz: Man spielt diese wenigstens nach Hause“, meinte Hajek.

Ergebnis gibt Grünen etwas Hoffnung

Für die Grünen sei der Verbleib im Landtag „überlebensnotwendig“ gewesen - auch im Bund, meinte der Meinungsforscher. Die Spitzenkandidatin Helga Krismer habe einen guten Wahlkampf geführt. Motivierend sei für viele Wähler auch das Rausfliegen aus dem Nationalrat 2017 gewesen: Diese hätten sich gesagt, „das passiert nicht mehr“ - das habe auch die Wahltagsbefragung gezeigt. Für Hofer ist das Grüne Ergebnis für die Partei auch mit Blickrichtung auf die kommenden Landtagswahlen in Salzburg und Tirol „ein hoffnungsgebendes Ergebnis“. „Sie können aufatmen, es kommt nicht zum fortgesetzten Nekrolog.“

Die NEOS haben für Hajek ihr „Potenzial aus dem Bund nach Hause gespielt“. Der Einzug in den Landtag sei ein „wahnsinnig wichtiger Schritt für die NEOS“, denn damit ist die pinke Partei im wichtigen Bundesland Niederösterreich vertreten. Auch Bachmayer meinte, sowohl Grüne wie auch NEOS können jubeln.

Grundsätzlich könnten sich alle fünf Parteien, die in den Landtag eingezogen sind, als Sieger fühlen, resümierte Bachmayer. „Wir haben das Kuriosum - was bei Wahlen quasi nie vorkommt - dass man fünf Sieger hat.“ (APA)