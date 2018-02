Von Alexandra Plank

Innsbruck — Anna F. aus Osttirol ist voll berufstätig. Ihre Mutter ist seit einem Schlaganfall auf Hilfe angewiesen. „Ich wollte, dass sie ins Heim geht, aber sie wehrt sich mit Händen und Füßen", erzählt Frau F. Also habe man sich um eine 24-Stunden-Betreuerin bemüht. „Da wird ein Gesamtpaket angepriesen. Frauen, die putzen und kochen und auf den alten Menschen schauen, aber alles wird nie erfüllt." Ärgerlich sei, dass die Agenturen angeben, dass sich zwei Pflegerinnen im Zwei-Wochen-Rhythmus ablösen würden, tatsächlich müsse sich ihre Mutter ständig auf neue Betreuerinnen einstellen.

Thomas Strickner, Innsbrucker Soziale Dienste, hält die 24-Stunden-Betreuung weder für ein gutes noch ein billiges System. „Tatsache ist, dass mit den derzeitigen Personal-Kapazitäten eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung in der mobilen Pflege nicht möglich wäre." Die geplante Angleichung der Familienhilfe an das Lohnniveau im Ausland habe bereits Auswirkungen. „Eine Ungarin würde nur noch halb so viel Geld pro Kind in ihrer Heimat bekommen. Die neue Regelung trifft Frauen, deren Bezahlung weit unter dem hierzulande üblichen Entlohnungsschema liegt. Für zwei Wochen Rund-um-die-Uhr-Betreuung erhalten sie zwischen 600 und 800 Euro. Die Kinderbeihilfe war wie ein Zuckerl. Ich denke, dass sich das einige nicht mehr antun werden", so Strickner. Die öffentliche Hand müsse die mobile Pflege weiter ausbauen. Das Ende des Pflegeregresses werde dazu führen, dass die Nachfrage nach Heimplätzen steigt. „Ich gehe davon aus, dass dann der Eintritt ins Heim erst ab einer gewissen Pflegegeldstufe möglich ist. Alles darunter wird von der mobilen Pflege aufgefangen werden müssen."

Caritas-Direktor Georg Schärmer spricht von der Großbaustelle Pflege. Die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung der Pflegekräfte müssten verbessert, mehr mobile Pflege, betreutes Wohnen und Formen des Generationenwohnens forciert werden. Die pflegenden Angehörigen, die diese Herausforderung zum Löwenanteil schultern, müssten entlastet werden. Eine verpflichtende Pflegeversicherung sei unabdingbar.

Bernhard Moritz, Fachgruppenobmann WK Tirol, Personenberater und -betreuer, schätzt, dass zwischen zehn und 15 % der Betreuerinnen von der Kürzung der Familienbeihilfe betroffen wären.

Derzeit sind laut WK 2742 Betreuerinnen in Tirol tätig, sie kümmern sich um 1350 Klienten. „Rechnet man mit einer Heimkapazität von 60 Personen, müsste das Land 20 Heime bauen, um die Betreuerinnen zu ersetzen", so Moritz. Die Verringerung der Familienhilfe werde zur Folge haben, dass Betreuerinnen in andere Länder ausweichen. „Wir fordern eine Anhebung der Förderung, das würde auch den Frauen zugutekommen. Und es würde die Attraktivität, als Betreuerin nach Tirol zu kommen, erhalten." Die Personenbetreuung müsse stärker ins Gesundheitssystem eingebunden werden. Die geplante Schaffung eines staatliches Qualitätssiegels, begrüßt er.