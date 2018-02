Von Petra Ramsauer

Zluk Hamo war gerade 20 Jahre alt, als sie vor wenigen Tagen starb. Tunlichst wurde der Begriff „Selbstmordattentäterin" in den Stellungnahmen der Medien-Abteilung der syrischen Kurden vermieden. Zu sehr belastet ist der Begriff. Auch wenn er eigentlich präzise beschreibt, wie „Avesta Khabur" — so der „Kampfname" der Frau — ums Leben kam. Mit einer Granate in der Hand sprengte die Frau sich und einen türkischen Panzer in die Luft.

„Nach den Angriffen durch die türkische Armee und ihren Verbündeten gegen das Dorf Hemame griff unsere heldenhafte Kämpferin einen türkischen Panzer an und starb", so der exakte Wortlaut seitens der „Syrischen Verteidigungskräfte", für die Zluk Hamo kämpfte. — Danach wurde über soziale Medien im Internet das Testament veröffentlicht. Eine Botschaft an die Eltern, dass sie aus Liebe zur Sache gestorben sei. „Seid mir nicht böse, ich bin für ein größeres Ganzes gestorben", sagt da die Frau lächelnd. Der Angriff der Frau war eine von zahlreichen Meldungen zu der jüngsten Eskalation des Syrien-Konflikts. Dabei bekriegt die türkische Armee bewaffnete Kurdenverbände im Norden des Landes. Doch auch, wenn es nur eine Szene von vielen ist, die Begleitumstände des Todes von Zluk Hamo, ihr Fanatismus, der sie in den Selbstmord getrieben hat, spiegelt die zentralen Aspekte dieses Konfliktes und auch dessen weit reichende — mitunter verheerende — Bedeutung wider.

Mit dem Angriff auf Afrin, eine von drei syrischen Kurdenprovinzen begann der erste Krieg nach dem syrischen Bürgerkrieg, bevor dieser überhaupt enden konnte. „Die Türkei legt momentan die Saat für eine Katastrophe", fasst einer der führenden Syrien-Experten Hassan Hassan die Folgen prägnant zusammen. Experten haben schon vor einem Jahr mindestens zehn potentielle Nachfolge-Konflikte identifiziert, dazu zählte auch der nun eskalierende grenzüberschreitende kurdisch-türkische Krieg.

Von einem „Ausbrennen" oder dem langsamen Übergang in Stabilität und Frieden des nun schon sieben Jahre dauernden Syrien-Krieges kann also keine Rede sein. Im Gegenteil. Die Nachbeben des Konflikts erschüttern mittlerweile die 100 Jahre alte Ordnung der Levante nach dem Ersten Weltkrieg; vielmehr: Nie gelöste Konflikte werden nun virulent. Nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches entstand auf dessen Ruinen eine Nachkriegsordnung, die für die geopolitischen Interessen Großbritanniens und Frankreichs maßgeschneidert wurde. Nationalstaaten wurden auf dem Reißbrett entworfen, Grenzen mitunter mit dem Lineal gezogen: Jene zwischen dem Irak und Syrien etwa, die von der lokalen Bevölkerung als völlig unnatürlich empfunden wurde.

Zu den großen Verlierern zählten aber vor allem die Kurden, deren Siedlungsgebiete auch zum Osmanischen Reich gehört hatten. Obwohl Frankreichs Regierung bereits 1919 zusagte, man werde sich für einen eigenen Staat für die Volksgruppe einsetzen, dies auch im Vertrag von Sèvres 1920 festlegte, entpuppte sich das als leeres Versprechen. Ein neues Abkommen wurden mit der Türkei verhandelt: 1923 wurde im Vertrag von Lausanne zum Großteil das Territorium der Türkei neu abgesteckt. Ein Kurdenstaat war nicht mehr vorgesehen.

Ein Volk ohne Staat

Verändert hat sich seither wenig. 30 Millionen Kurden gibt es derzeit, die über zahlreiche Staaten, vor allem in Syrien, dem Irak, dem Iran und der Türkei leben. Fast überall erlebten sie Phasen massiver Unterdrückung. Zu den fürchterlichsten Momenten zählte der Giftgas-Krieg des irakischen Diktators Saddam Hussein in den späten 1980er-Jahren und die Angriffe auf Kurden nach dem Kuwait-Konflikt 1991.

„Dieses Muster zieht sich seither durch: Es gab trotz massiver Verbrechen gegen das Volk einen Verrat der internationalen Gemeinschaft an den Kurden nach dem anderen. Bis heute", so Kardo Bokani. Der promovierte Politologe lehrte im Exil in Irland an der Universität Dublin politische Philosophie. Vor einem Jahr ließ der Kurde sein Gastland hinter sich, wohin er als Minderjähriger geflüchtet war. Er ist nun quasi Kommunikationschef des Regierungsrates in Nordsyrien: Jener Region, die neben den autonomen Gebieten der Kurden im Irak zum ersten Mal in der Geschichte des Volkes so etwas wie einen Proto-Staat bildet. Von einem historischen Moment schwärmt er: „Das werden wir Kurden uns nicht mehr nehmen lassen."

Diese Administration bildete sich vor zwei Jahren, als sich die „Demokratische Föderation Nord-Syriens" offiziell formierte. Kontrolliert wird die Quasi-Regierung von der „Partei der Demokratischen Union". Ihre bewaffneten Arme, die „Volksverteidigungsmilizen", bezeichnet mit dem kurdischen Kürzel „YPG" und den „Fraueneinheiten", YJG. Zluk Hamo — jene Soldatin, die sich beim Kampf gegen die türkische Invasion in die Luft sprengte, war eine Kommandantin dieser „Fraueneinheiten".

Aus Sicht der Türkei sind diese Milizen lediglich ein syrischer Teil der Kurdischen Arbeiterpartei PKK, die seit drei Jahrzehnten einen bewaffneten Kampf gegen die türkische Regierung führt. Zu diesem Kampf zählen auch Terroranschläge, die häufig von Frauen ausgeübt werden. Tatsächlich gibt die syrische Kurdenpartei auch zu, sich an der Ideologie des PKKGründers Abdullah Öcalans zu orientieren; will aber kein Teil der PKK sein.

Recep Tayyip Erdogan lässt sich von solchen Beteuerungen nicht irritieren: „Vitale Sicherheitsinteressen der Türkei" führte der Präsident beim Start der „Operation Olivenzweig" gegen die syrischen Kurdenmilizen am 20. Jänner ins Treffen. Dabei werde er alle „Terrornester bis zur Grenze eliminieren", sagt er. Ob der Westen nun zum ersten Mal seit 100 Jahren seine Versprechen den Kurden gegenüber ernst nimmt, muss sich nun weisen. Für die USA waren exakt diese Kurdenmilizen die wichtigsten Verbündeten im Kampf gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat".

Im Jahr 2014 gelang es dieser Extremistengruppe, die Hälfte Syriens und ein Drittel des Irak zu besetzen. Als Bodentruppe gegen die Terroristen wurden im Irak die kurdischen Peschmerga-Kämpfer massiv hochgerüstet und in Syrien diese „YPG"-Milizen samt ihrer Fraueneinheiten. Auf Betreiben der USA wurde eine „Dachorganisation" geschaffen, die so genannten „Syrischen Verteidigungskräfte". Doch abgesehen von ein paar arabischen Einheiten waren und sind diese „SDF" massiv von den Kurden dominiert.

Heute ist der „IS" auf wenige Bereiche Syriens zurückgedrängt. Dafür kontrollieren die erstarkten SDF samt der Öcalan-treuen „Partei der Demokratischen Union" fast ein Drittel Syriens: Ein Machtfaktor, den die Türkei an den Südgrenzen nicht toleriert und gleichzeitig eine Insel der Stabilität in dem Bürgerkriegsland. 2000 US-Soldaten sind hier auf einem Dutzend Basen stationiert. Noch sind türkische Einheiten nicht in jenes Kurdenterrain vorgedrungen, in dem auch Streitkräfte des NATO-Verbündeten USA stationiert sind. Und erst am 13. Jänner 2018 bekräftige der Außenminister der USA Rex Tillerson: „Wir werden langfristig in dieser Region bleiben."

Berge als Verbündete

Wenig Bündnis-Treue zeigten die USA erst im Herbst im Irak: Als die dortige Peschmerga-Miliz nach getaner Schlacht gegen die Terrormiliz heimkehrte, mussten die Streitkräfte sofort wieder ausrücken: in den Kampf gegen paramilitärische Einheiten der irakischen Zentralregierung. Denn als die Kurden im Irak mit einem vorschnellen Referendum die Weichen in Richtung Unabhängigkeit stellten, griff die Regierung in Bagdad militärisch ein. Der Westen ließ seine ehemaligen Verbündeten gegen den „IS" im Regen stehen. Ein Vorgeschmack für die Lage in Syrien? „Möglicherweise", sagt Kardo Bokani: „Aber wir Kurden waren immer auf uns gestellt und unsere einzigen echten Verbündeten sind unsere Berge." Wenigstens darauf scheint nun auch in der Provinz Afrin wenigstens Verlass: Das gebirgige Terrain erschwert massiv die Offensive der Türkei; deutlich nachhaltiger die bislang schale verbale Unterstützung der USA.