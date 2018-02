Straßburg/Wien – ine Mehrheit der EU-Parlamentarier drängt wieder einmal auf die Abschaffung der Zeitumstellung. Die Abstimmung findet am Donnerstag statt. Dabei gibt es zwei eigentlich einander widersprechende Resolutionen – die eine fordert zuerst eine Untersuchung und dann einen Stopp der Umstellung, die andere einen Sofortstopp und anschließende Untersuchungen.

Pragmatisch gab sich ÖVP-Europamandatar Heinz Becker am Dienstag in Straßburg: Er könne sich eine Zustimmung zu beiden vorstellen. Es habe zahlreiche Untersuchungen zur Zeitumstellung gegeben, die negative Gesundheitsauswirkungen zeigten. Die SPÖ-Abgeordnete Karin Kadenbach sagte, angebliche energiesparende Effekte seien nicht nachzuweisen.

ÖVP-Abgeordneter: 30 Prozent mehr Unfälle nach Umstellung

Becker meinte, es zeige sich auch, wie schwierig es sei, Beschlossenes in irgendeiner Form wieder rückgängig machen zu können. Es gebe unzählige Untersuchungen und Studien, dass die Zeitumstellung große Probleme bringe. Er verwies auf eine um 30 Prozent höhere Rate bei Unfällen im Straßenverkehr unmittelbar nach der Zeitumstellung und auf einen angeblichen volkswirtschaftlichen Schaden von bis zu 100 Milliarden Euro.

Kadenbach meinte zwar, bei diesem Thema „grüßt jährlich das Murmeltier“. Doch auch sie betonte, dass die Umstellung „keine Freude „ bringe. Egal ob die Fahrpläne bei den Zügen angepasst werden müssten, oder Landwirte von großen Problemen für die Tiere berichteten.

Einig sind sich beide, dass es einer einheitlichen europaweiten Regelung bedürfe. Also nicht in einem Land die Sommerzeit gelte, im anderen Winterzeit oder in einem dritten die Zeitumstellung aufrecht bleibe. In diesem Punkt sei Subsidiarität nicht gefragt.

Europaweite Listen zur Wahl könnten kommen

Bewegung gibt es indes bei einem anderen Thema. Zahlreiche Abgeordnete unterstützen europäische Listen bei den EU-Wahlen im kommenden Jahr. Der ÖVP-Delegationsleiter Othmar Karas tritt ebenfalls dafür ein, doch „gibt es bisher kein Modell“. Er sei dagegen, dass es nur eine europäische Liste gibt, sondern „ich bin immer für die Kombination zwischen Direktmandaten auf nationalen Listen und möglichen Reststimmen auf der europäischen“. Bislang wählten die EU-Bürger jeweils nach nationalen Listen.

Darüber hinaus müsste die Spitzenkandidaten-Frage im Wahlrecht verankert werden. Der Spitzenkandidat sollte an erster stelle der europäischen Liste stehen. Es werde aber auch diskutiert, ob der europäische Spitzenkandidat auch auf einer nationalen Liste stehen muss oder nicht. Dies mache die Abstimmung am morgigen Mittwoch so schwer, sagte Karas am Dienstag im EU-Parlament in Straßburg.

Insgesamt gebe es eine Reihe offener Fragen. Das Prozedere sei unklar. Allerdings gehe es bei der Abstimmung diesmal nicht um den Spitzenkandidaten, sondern um die Verteilung der Sitze nach dem Ausscheiden der Briten nächstes Jahr.

FPÖ lehnt europäische Listen ab, SPÖ für Spitzenkandidaten

Der FPÖ-Europamandatar Georg Mayer kann sich überhaupt nicht für europäische Listen erwärmen. Dies wäre ein Schritt Richtung Bundesstaat und das lehne die FPÖ ab. Karas dagegen tritt für eine „Europäisierung der EU-Wahl“ ein.

Die SPÖ-Delegationsleiterin im EU-Parlament, Evelyn Regner, wandte sich dagegen, dass immer mehr Staats- und Regierungschef das bereits einmal praktizierte Modell des Spitzenkandidaten bei den EU-Wahlen wieder abschaffen wollten. „Die wollen einen Schritt zurückfahren und immer selber die Hand drauf heben, wen man aussucht“. Jedenfalls gelte es, bei transnationalen europäischen Listen aufzupassen, dass es nicht zu einer Art Zweiklassensystem komme – also europäische EU-Abgeordnete und nationale EU-Abgeordnete. Regner will hier „nicht übertreiben“. Hier müsse man auch die Bevölkerung mitnehmen.

Positiv zu europäischen Listen äußern sich auch die Grünen. Allerdings sei noch nicht sicher, dass dies auch kommen werde, meinte der EU-Abgeordnete Michel Reimon. Offen sei auch, wie der basisdemokratische Wahlprozess, der über viele Länder aufzusetzen sei, ablaufe. Die liberale EU-Mandatarin Angelika Mlinar ist gleichfalls für europäische Listen. (TT.com/APA)