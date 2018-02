Von Peter Nindler

Innsbruck – Ohne ein Maßnahmenbündel mit Fahrverboten und höheren Mauttarifen wird sich an der Transitbelastung in Tirol nichts ändern. Wenn jetzt immer von Erhöhungen der Kapazitäten auf der Rollenden Landstraße (RoLa) als Allheilmittel gesprochen wird, so ist das ein Trugschluss.

Die RoLa gilt schließlich als Uralt- bzw. Übergangsmodell, viel besser wären der Unbegleitete Kombinierte Verkehr oder Containerlösungen. Derzeit muss nicht einmal ausgeweitet werden, weil die Gesamtauslastung auf der Brenner­achse lediglich 60 Prozent beträgt. Im Vorjahr wurden 160.000 Lkw transportiert, 264.000 wären möglich. Zudem schleppt die RoLa Totlast mit, die Gütermenge beträgt rund 3,7 Millionen Tonnen. Zum Vergleich: 2010 nützten 245.000 Lkw-Fahrer die RoLa. Insgesamt werden am Brenner lediglich 14 Millionen Tonnen mit der Bahn befördert, rund 32 Millionen auf der Straße.

Im Verhältnis zu den Mauttarifen ist die RoLa trotz Förderung von 76 Euro auf der Strecke Wörgl – Brennersee nach wie vor teurer als die Straße. Dazu kommt noch der Diesel-Vorteil für die Frächter in Österreich. Abzüglich der Förderung beträgt die RoLa-­Gebühr für einen Lkw mit 42 Tonnen Gewicht 122 Euro. Auf der Straße zahlt man rund 90 Euro.

Warum sollte also ein Frächter die RoLa mit Zeitverzögerungen und finanziellen Mehrkosten nützen? „Eigentlich macht es nur für die 44-Tonner Sinn, die sonst nicht fahren dürfen. Oder wenn es um die Einhaltung der Ruhezeiten geht“, betont der Obmann des Transitforums, Fritz Gurgiser. Aber der RoLa-Tarif für einen Transit-Lkw mit 44 Tonnen beträgt bereits 159 Euro.

1989 wurde die Rollende Landstraße als Übergangslösung eingeführt. „Heute ist diese teuerste Form des Gütertransports – es muss ja auch das Eigengewicht bezahlt werden – kein Ruhmesblatt mehr für die österreichische Verkehrspolitik“, fordert Gurgiser innovative Lösungen wie den Unbegleiteten Kombinierten Verkehr.

Dass die RoLa billiger werden und die Straße für den Lkw günstig bleiben soll, wird jedoch von LH Günther Platter (VP) und Verkehrsreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) als falscher Ansatz in der Verkehrspolitik bezeichnet. Interessant wird sein, ob die Zusagen von Italiens Verkehrsminister Graziano Delrio über die Parlamentswahlen im März hinaus halten. Italien möchte bis 2019 die Mauttarife in Etappen auf Tiroler Niveau anheben. Das wären statt der bisherigen 16 Cent immerhin 80 Cent pro Kilometer. Im Mai soll beim nächsten „Transitgipfel“ die weitere Vorgangsweise abgesteckt werden.