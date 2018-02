Österreich übernimmt in der zweiten Jahreshälfte den EU-Vorsitz. Welche Erwartungen haben Sie in die neue Bundesregierung?

Christoph Leitl: Wenn wir nicht die Chance nützen, die Europäische Union aktiv weiterzuentwickeln, können wir in Österreich unternehmen, was wir wollen: Es wird nichts nützen. Österreich kann es nur gut gehen, wenn es auch der EU gut geht. Ich habe hier ein großes Vertrauen in Bundeskanzler Sebastian Kurz. Proeuropäisch kann nur heißen, Subsidiarität dort festzuschreiben, wo es um die Dinge des Alltags geht – also von der Allergenverordnung bis zur Farbe der Pommes Frites. Für Brüssel soll es hingegen zwei große tragende Handlungsebenen geben. Einerseits die Sicherheits- und Verteidigungspolitik sowie die Integrationspolitik, andererseits die Wirtschafts-, Währungs- und Fiskalpolitik.

Ist das ein Plädoyer für ein Mehr an Europa?

Leitl: Unbedingt ein Mehr an Europa, wo es notwendig ist. Aber ein Weniger an Europa, wo Länder oder Regionen besser agieren können. Wir brauchen zudem einen Blick auf ein offensives Europa.

Sie legen zwangsläufig den Fokus auf die wirtschaftliche Entwicklung Europas. Wie steht es denn um die liberale Demokratie in den EU-Ländern?

Leitl: In der heutigen Zeit braucht es rasche Entscheidungen. In China sagte man mir: „Europa braucht zwölf Jahre für den Bau einer Straße: Zehn Jahre davon dauert das Genehmigungsverfahren.“ Wenn wir die liberale Demokratie als Grundsatz verteidigen wollen, und das sollen wir, dann benötigen wir eine Weiterentwicklung. Es muss möglich sein, ein Genehmigungsverfahren samt Umweltverträglichkeitsprüfung – und ohne dabei die Bürgerrechte einzuschränken –, auf zwei Jahre zu begrenzen.

Wie beurteilen Sie die autoritären Entwicklungen in unseren Nachbarländern?

Leitl: Ich bin für die Wehrhaftigkeit, wenn es um die Verteidigung der Grundwerte geht. Aber zugleich warne ich davor, gegenüber Ländern mit einem anderen historischen Hintergrund, die ein halbes Jahrhundert mit den Fesseln des Kommunismus leben mussten, den Oberlehrer zu spielen. Es braucht eine Diskussion, es braucht den Dialog, aber wir müssen dabei nicht die Rolle des Schiedsrichters einnehmen.

Wie viel Türkis steckt denn in Ihnen?

Leitl: Ich habe höchsten Respekt vor dem politischen Ausnahmetalent Sebastian Kurz. Jetzt ist eine neue Generation am Werk, sie muss neue Markierungen setzen – und das ist auch gut so. Dasselbe gilt auch für die Sozialpartnerschaft. In beiden Fällen werde ich zum Beobachter.

Auch an der Spitze der Sozialpartnerschaft vollzieht sich gerade ein Generationenwechsel. Wie sehen Sie die Zukunft der Sozialpartnerschaft?

Leitl: Es gibt neue Herausforderungen, und es braucht neue Lösungen. Wenn es der Sozialpartnerschaft gelingt, den sozialen Frieden zu erhalten, wenn es ihr weiterhin gelingt, in der Gesellschaft für Solidarität und Fairness zu sorgen, dann hat sie Zukunft. Wenn nicht, wird man sie nicht mehr benötigen.

Stimmt es Sie nachdenklich, wie rasch die FPÖ vom Schatten ihrer Parteigeschichte eingeholt worden ist? Wird daraus eine Belastung für die Regierung?

Leitl: Ich hoffe und glaube, dass die FPÖ jetzt ernsthaft dabei ist, ihre Parteigeschichte aufzuarbeiten. Was über die Burschenschaft Germania bekannt geworden ist, ist durch nichts zu akzeptieren. Hier braucht es eine klare und scharfe Abgrenzung. Die FPÖ muss sich von dieser Art falscher Traditionspflege endlich lösen. Wichtig war daher, dass FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache und in Oberösterreich der dortige LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner unmissverständliche Worte gefunden haben. Die Partei muss jetzt ihren Bestand überprüfen, und sie muss sich von altem rückwärtsgewandten Ballast trennen.

Das Gespräch führte Michael Sprenger