Von Peter Nindler

Innsbruck – Acht Parteien kandidieren bei der Landtagswahl am 25. Februar, doch realistische Chancen auf den Einzug in den Tiroler Landtag haben lediglich sechs Parteien. Die erstmals antretenden NEOS hoffen, dass sie die 5-Prozent-Hürde überspringen, die Liste Fritz, dass sie erneut darüber bleibt. Impuls und Family werden sich hingegen schwertun. Seit der letzten Wahl vor fünf Jahren sind jedoch knapp 20 Prozent der Stimmen am Markt; weil Fritz Gurgiser und das Team Stronach nicht mehr antreten und Vorwärts Tirol zerbröselt ist. Im Prinzip könnten die etablierten Parteien davon profitieren, gleichsam gilt es, die Nichtwähler von 2013 zu mobilisieren. Damals blieben 40 Prozent der Wahlberechtigten den Wahlurnen fern.

Die ÖVP liegt in Umfragen bei etwa 40 Prozent, die Partei­granden um LH Günther Platter stapeln bewusst tief. Während 2013 die ÖVP der Reibebaum war, ist Platter diesmal in einer komforta­blen Position. Zwei Wochen vor der Wahl zweifelt die politische Konkurrenz nicht daran, dass die ÖVP ihre dominante Stellung nicht behalten würde. Deshalb sorgen sich die Wahlstrategen um das Feuer in der Partei. Alles ist auf Spitzenkandidat Günther Platter zugeschnitten, wenngleich es wie bei der Nationalratswahl ein Vorzugsstimmenmodell gibt. Doch strenge Vorgaben dämpften bisher den ÖVP-internen Wettbewerb, weshalb zuletzt die strengen Regeln wie das Plakatverbot gelockert wurden. Damit die Kandidaten laufen und sich nicht nur auf den Chef verlassen.

So richtige Wahlkampfstimmung ist in Tirol bisher noch nicht aufgekommen, offenbar schlägt sich nach einem Jahr Bundespräsidentenwahl und der sechsmonatigen Schlammschlacht im Nationalratswahlkampf Wahlmüdigkeit durch. Ein klassisches Thema hat sich ebenfalls nicht herauskristallisiert. War es bei den vergangenen zwei Urnengängen die Diskussion über die Agrargemeinschaften oder die Konkurrenz für die ÖVP im eigenen Lager mit der Liste Fritz 2008 oder Vorwärts Tirol fünf Jahre später, so fehlt diesmal der inhaltliche Reibebaum; sowohl thematisch als auch innerhalb des bürgerlichen Lagers. Einzig Umweltpolitik, die Transitfrage oder leistbares Wohnen stechen hervor, aber ohne die sonst gewohnten Spitzen.

Deshalb überlagern vor allem Koalitionsspekulationen den Wahlkampf. Der aktuelle Koalitionspartner der ÖVP muss mit Verlusten rechnen, rutscht die Öko-Partei unter zehn Prozent, wird die gewünschte Fortsetzung der schwarz-grünen Regierung wohl schwierig werden. Zumal der Druck auf Platter steigen wird, nicht mit einer „Verliererpartei“ zu koalieren. Außerdem tun sich zwischen Grünen und dem VP-Bauernbund und der Wirtschaft Risse auf.

Die FPÖ greift vorwiegend die Grünen an und möchte sie aus der Landesregierung schießen. Der FPÖ werden deutliche Gewinne vorausgesagt, sie will, wie im Bund, mitregieren. Doch die Skepsis bei Platter ist groß, die Chemie mit dem blauen Parteiobmann Markus Abwerzger stimmt nicht.

Deshalb wird eine Rückkehr zur schwarz-roten Koalition nicht ausgeschlossen. Sollte die SPÖ dazugewinnen, hätte sie intakte Chancen. In der ÖVP gibt es nach wie vor „alte Großkoalitionäre“, die SPÖ wird als Alternative zu Grün oder Blau gesehen. Einzig die zögerliche Haltung von SPÖ-Spitzenkandidatin Elisabeth Blanik sorgt für Irritationen.