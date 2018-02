Herr Kogler, wie läuft’s mit der Sanierung der Grünen Bundespartei? Werner Kogler: Die ist auf Schiene. Es hat vor Weihnachten überraschend gut und schnell geklappt. Das hat uns vielleicht keiner zugetraut.

Wie genau ist das geregelt worden? Kogler: Die wechselseitigen Verträge mit den Gläubigern sind sehr komplex. Wir befriedigen alle Außenstände – und kein Euro wird irgendwo übrigbleiben.

Am kommenden Samstag gibt es einen Grünen-Kongress. Soll das der Auftakt zum Neustart sein? Kogler: Da wollen wir die Partei neu ausrichten, der eigentliche Neustart findet im Mai nach den Landtagswahlen statt. Wir haben mit 150 bis 200 Leuten geplant, es scheint aber so, dass mehr als doppelt so viele kommen werden. Am Wochenende werden auch Referenten von außen da sein, damit die Öffnung signalisiert wird. Wir werden mit einem breiten Spektrum an Menschen reden – also allen Gruppen von links bis hin zu Bankenvertretern. Da werden wir uns kritische Rückmeldungen anhören.

Und wer richtet die Partei neu aus? Kogler: Das passiert im Bundesvorstand der Grünen, der ja noch agiert. Wir haben eine Arbeitsteilung. Die Schriftführer und Finanzreferenten kümmern sich um die Abwicklung und die Wahlfinanzierung. Ich kümmere mich um die politische Verbreiterung und Öffnung – natürlich mit den Spitzen in den Bundesländern.

Das heißt Sie setzen auf bewährte Kräfte? Kogler: Was jetzt einmal die Stabilisierung betrifft, ja. In Wahrheit sind wir dabei, uns aus einer existenziellen Krise zu befreien. Die Öffnung als solche auf Bundesebene treibe wie gesagt ich an, denn schon vor Weichnachten haben sich viele persönlich an mich gewandt – mit denen bin ich in Kontakt geblieben.

Ab Mitte des Jahres werden wir sehen, welche Personen dazukommen werden. Die erste Phase war es, die Partei ökonomisch zu retten. Nachdem das gelungen ist, haben wir umgehend auf die politische Neuerfindung der Bundesgrünen – in den Ländern braucht man sich ja nicht neu erfinden – geschaltet. Es gibt einen großen Zulauf und ein großes Bedürfnis für unsere Neuorganisation, sodass wir schon diese Woche starten.

Wie schätzen Sie die Chancen der Grünen bei der kommenden Landtagswahl in Tirol ein? Kogler: Da habe ich ein sehr gutes Gefühl. Die Fahnenfrage in Tirol – anders als etwa in Kärnten – lautet: Geht es sich aus, dass die schwarz-grüne Koalition fortgesetzt wird? Das wird natürlich auch von unserem Wahlergebnis abhängen. Herr (FPÖ-Chef Heinz-Christian) Strache war ja in Innsbruck und hat verkündet, dass die Frage Schwarz-Grün oder Schwarz-Blau lautet – und zwar mit dem undiplomatischen Beisatz, dass man sinngemäß die Grünen aus der Landesregierung rauswerfen möchte. Das ist eine Ansage, diesen Anschub nehmen wir auf.

Ich glaube, dass Landeshauptmann Günther Platter durchaus zufrieden ist, wie bis jetzt gearbeitet wurde. Die Frage ist eben, ob es in die grüne Richtung oder in die blaue geht. Dass irgendwer anderer in die Regierung kommt, ist ja eher nicht anzunehmen, nachdem die Sozialdemokratie sich in Wahrheit aus dem Spiel nimmt. Die haben zwar eine ganze Reihe interessanter Kandidaten, aber die erwecken offensiv den Eindruck, als ob sie ohnehin in der Kommunalpolitik bleiben wollen würden und dort weiterarbeiten.

Und wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass Schwarz-Grün fortbesteht? Kogler: Wenn das Votum so ausgeht, dass die Grünen bestätigt werden – und dazu sehe ich gute Chancen – dann gibt es zumindest eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit. Dass die FPÖ zulegt, ist schon klar, nachdem sie in den westlichen Bundesländern vor fünf Jahren auf Tiefstständen lag. Aber wenn ÖVP und Grüne das Ergebnis halbwegs halten, dann ist das eine klare Bestätigung.

Jetzt reden wir seit Wochen über rechtsextreme Umtriebe in Burschenschaften. Von den Grünen war dagegen relativ wenig zu hören. Warum ist das so? Kogler: Unsere Sendestationen sind eine Spur geschwächt. Deshalb ist es verständlich, wenn nicht immer alles ankommt. Früher war die Debatte Grün gegen Blau – das hat aber weniger Sinn, weil es ja relativ wenige Wechsler von Grün zu Blau gibt. Aber dass die ÖVP am richtigen Rockzipfel gezogen werden muss, damit sie die Spur hält, um im demokratischen Sauberkeitsbereich zu bleiben – das ist schon unsere Aufgabe. Wenn ich auf Bundesebene schau, da hat es sehr wohl die angeblich so moderne und neue Kurz-Partei mitzuverantworten, dass mittlerweile die braunen Spuren bis hinein in die Schaltstellen der Republik führen. Das hat die ÖVP ermöglicht. Dass die Burschenschafter so sind, wie sie sind, davor haben wir schon immer gewarnt.

Das Gespräch führte Serdar Sahin