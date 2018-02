Von Miriam Hotter

St. Johann i. T. – Was die Pflege und die Gesundheit betrifft, steht der Bezirk Kitzbühel auf gesunden Beinen, erklärte Landesrat Bernhard Tilg bei einem Pressegespräch gestern in St. Johann. Trotzdem soll die Reise weitergehen, betonte Tilg und legte entsprechende Zahlen auf den Tisch. Im Zeitraum von 2012 bis 2022 würde die Zahl der Langzeitbetreuungsplätze im Bezirk Kitzbühel von 510 auf 601 steigen. Auch die Kurzzeitpflege soll in größerem Ausmaß verfügbar werden als bisher und im Bezirk bis 2022 von 7 auf 18 Plätze erhöht werden.

Dass – wie berichtet – am Standort St. Johann ab dem Frühjahr eine Pflegeschule entsteht, bezeichnet Tilg als „Meilenstein für Tirol und den Bezirk Kitzbühel“. Gibt es aber überhaupt genügend Nachwuchs im Pflegebereich? „Leider ist es so, dass wir in den vergangenen zwei Jahren in den Pflegeschulen weniger Schüler verzeichnet haben. Das ist eine gewisse Sorge, die wir haben“, erklärt Tilg und führt dies auf geburtenschwache Jahrgänge zurück. Für ihn ist es aber wichtig, die Wertigkeit für den Pflegeberuf in der Gesellschaft zu steigern. Deshalb stehe in diesem Jahr eine Imagekampagne auf dem strategischen Programm. Das Ziel: „Dass der Pflegeberuf den Stellenwert in der gesellschaftlichen Wahrnehmung bekommt, den er verdient. Das ist notwendig.“ Dabei helfen soll außerdem die geplante Gehaltsanpassung für Diplompfleger in Pflegeheimen, in Sozialsprengeln und Spitälern. Laut Tilg beträgt das Einstiegsgehalt eines Diplompflegers im Spital zwischen 2400 und 2500 Euro brutto im Monat. Auf dieses Gehalt sollen alle diplomierten Pfleger – egal für welche Einrichtung sie arbeiten – kommen.

Angesprochen auf die Abschaffung des Pflegeregresses und die Befürchtung vieler, dass ein Ansturm auf die Heime bevorstehe, erklärt Tilg, dass die Nachfrage nach Pflegeheimplätzen grundsätzlich schon länger gestiegen sei. Zudem würden die Landeshauptleute in Österreich und Gemeinden vom Bund den vollen Kostenersatz für den Entfall des Pflegeregresses einfordern. „Das Thema der Finanzierung muss rasch geklärt werden“, betont der Landesrat.