Von Peter Nindler

Innsbruck, Wien – Wegen der Umbesetzungen im Aufsichtsrat der ÖBB-Holding durch Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) gibt es jetzt auch Unruhe in der Brennerbasistunnelgesellschaft BBT SE. Schließlich besetzen Ministerium, ÖBB und Tirol die sechs heimischen Vertreter im Aufsichtsrat der österreichisch-italienischen Gesellschaft.

In den ÖBB musste der Sektionschef im Verkehrsministerium Herbert Kasser bereits seinen Sessel räumen, er ist seit Jahren auch BBT-Aufsichtsratsmitglied. Walter Peer (SPÖ) könnte ebenfalls ersetzt werden wie die zwei Vertreter der ÖBB-Infrastruktur. Während SPÖ und Grüne vor blauen Umfärbungen zulasten des Tunnelprojekts warnen und Kontinuität fordern, verlangt LH Günther Platter (VP) vor allem Konstanz in der Geschäftsführung.

Von Umstrukturierungen habe er bisher noch keine Kenntnis, sagt Platter. Was den Vertreter des Landes betreffe, seien keine Veränderungen geplant. Insbesondere im Vorstand habe sich aber Kontinuität bezahlt gemacht. An der Person von BBT-Vorstand Konrad Bergmeister darf laut Platter nicht gerüttelt werden. „Für Österreich ist mit ihm ein ausgewiesener Experte tätig, der für seine Lösungskompetenz bekannt ist.“

Für SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik braucht es gerade in der Umsetzungsphase des für Tirol so wichtigen Verkehrsprojekts wie bisher ein gutes Einvernehmen zwischen Vorstand und Aufsichtsrat. „Zuerst soll wahrscheinlich der Aufsichtsrat durch den Bund blau umgefärbt werden und dann der Vorstand. Hier müssen wir als Land Tirol einen Riegel vorschieben“, betont der grüne Klubchef Gebi Mair. Ministersprecher Volker Höferl versteht die Aufregung nicht. Zum jetztgen Zeitpunkt könne man noch nichts sagen, mit der BBT SE habe man sich noch nicht befasst.

Nicht immer lief es in der Brennerbasistunnel-Gesellschaft BBT SE so rund wie in den vergangenen zwölf Jahren unter dem österreichischen Vorstand Konrad Bergmeister. Der Bau des 55 Kilometer langen Tunnels schreitet voran, 2026 bzw. 2027 sollen die ersten Züge durchfahren. Seit der Umbesetzung bei den ÖBB durch FPÖ-nahe Personen gibt es jetzt auch in Tirol Unruhe. 50 Prozent der BBT SE besitzt die Republik, die sechs Aufsichtsräte stellt. Offenbar sind im Hintergrund ebenfalls Veränderungen geplant.

Für den Sprecher von Infrastrukturminister Hofer, Volker Höferl, war die BBT SE aber noch kein Thema. „Nach und nach schauen wir uns die einzelnen Gesellschaften an“, bestätigt er jedoch. Allerdings auf der Aufsichtsratsebene. Zum jetzigen Zeitpunkt könne man aber noch nichts sagen.

Vorbeugend hat Landeshauptmann Günther Platter (VP) allerdings sehr wohl etwas zu sagen. Ihm geht es um Kontinuität in der Brennertunnel-Gesellschaft. „Ein Projekt mit solch riesigen Herausforderungen ist gut beraten, wenn es von Konstanz, Erfahrung und Wissen begleitet wird, denn das ist von unschätzbarem Wert für die erfolgreiche Umsetzung des größten gemeinschaftlichen Bauprojektes Europas“, sagt er gegenüber der TT. Für Österreich sei mit Konrad Bergmeister ein ausgewiesener Experte in der Geschäftsführung, der für seine Lösungskompetenz bekannt sei.

Platter gibt dem Minister klar zu verstehen, dass er keine Unruhe im für Tirol so wichtigen Unternehmen haben wolle. „Es ist ein großer Erfolg, dass sich der Brennerbasistunnel, das aktuell größte Tunnelbauprojekt der Welt, auf Schiene befindet. Durch die rechtzeitige Fertigstellung wird uns eine nachhaltige Verlagerung des Transits auf die Schiene gelingen.“ Das Land Tirol habe 190 Millionen Euro für das Projekt in die Hand genommen, das sei mit keinem anderen in Europa vergleichbar. „Erstens wegen seiner Dimensionen und zweitens wegen der Besonderheit, dass dieses Projekt gemeinschaftlich von Österreich und Italien umgesetzt wird.“

In dieselbe Kerbe schlägt SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik. „Umfärbungen im Aufsichtsrat wären das falsche Signal. Es braucht eine starke Gesellschaft mit einem unbestrittenen Vorstand, damit es beim Tunnelprojekt keine Reibungsverluste gibt.“ Außerdem gehe es um die notwendigen Tunnel-Zulaufstrecken in Italien und Deutschland.

„Offenbar will Schwarz-Blau die gesamte Republik umfärben. In Tirol fürchte ich, dass die Brennerbasistunnel-Gesellschaft Spielwiese blauer Burschenschafter werden könnte“, befürchtet der grüne Klubchef Gebi Mair. Dem müsste das Land Tirol einen Riegel vorschieben. „Es darf beim Brennerbasistunnel nicht zu Verzögerungen für die Verlagerung des Transits auf die Schiene kommen, nur weil plötzlich Personen am Werk sind, die vom Tunnelbau nichts verstehen.“

Hofer-Sprecher Volker Höferl versteht die Befürchtungen hingegen nicht und spricht von gekünstelter politischer Aufregung.