Innsbruck – Zufrieden! Und doch wieder nicht! Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Bodenseer wärmte nach eigenen Worten eineinhalb Wochen vor der Landtagswahl das „Lösungsprogramm für die Wirtschaft und das Land“ wieder auf. Mehr Digitalisierung, weniger Naturschutz, keine Tabustrecken und Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel, fordert die Wirtschaftskammer. Mit der schwarz-grünen Landesregierung ist Jürgen Bodenseer eigentlich zufrieden. Und mit dem bisher sachlich verlaufenden Wahlkampf ebenfalls, wie der ÖVP-Politiker betont. Nach jedem Lob fügt Bodenseer ein „Aber“ hinzu. Das betrifft im Speziellen den Wunsch nach einfacheren Umweltverfahren und einer unabhängigen Beschwerdestelle, falls bei Verfahren Schwierigkeiten auftauchen.“

Und was wäre seine Lieblingskoalition nach der Landtagswahl? Da will sich Bodenseer nicht aus dem Fenster lehnen. Wenngleich er den Grünen im Wahlkampf vorwirft, sich zu sehr auf die Umwelt zurückzuziehen, attestiert er ihnen, „dass wir uns in umstrittenen Fragen stets auf einen noch gemeinsamen Weg verständigt haben“. In der Verkehrspolitik spricht sich die Wirtschaftskammer aber für die Öffnung der Pannenstreifen auf Autobahnen zu Stoßzeiten und gegen weitere Verkehrsbeschränkungen für den Wirtschaftsverkehr aus.

Tirol in Punkto Gewalterfahrungen negatives Schlusslicht

Tirol sei in der Aufarbeitung, Hilfe und Wiedergutmachung bei Betroffenen von Gewalterfahrungen in Landesheimen seit Jahren säumig und bilde mittlerweile im Bundesländervergleich das Schlusslicht, kritisierte am Mittwoch die Abgeordnete der Liste Fritz, Isabella Gruber. Außerdem fehle ein umfassendes und landesweit gültiges Präventionskonzept. Zum Schutz Minderjähriger fordert Gruber dringend ein Gewaltschutzgesetz mit klaren Richtlinien gegen seelische, körperliche und sexuelle Gewalt.

Liebesbekenntnis zum Valentinstag

Die NEOS haben den gestrigen Valentinstag für eine „Liebeserklärung an Europa“ genutzt. „Frieden und Wohlstand funktionieren nur miteinander. Wir werden nicht zulassen, dass mit Europa gezündelt wird”, so Spitzenkandidat Dominik Oberhofer. (pn)