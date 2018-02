Von Peter Nindler

Innsbruck, Wien, Berlin — Die Transitdiskussion erfasst jetzt auch Deutschland. Die Bild-Zeitung kritisierte am Mittwoch einen Laster-Rekord und schrieb vom „großen Lkw-Wahnsinn". Die Lkw-Flotten legten im Vorjahr auf den deutschen Straßen nicht weniger als 33,6 Milliarden Kilometer zurück. Die Verkehrssicherheit sei nicht mehr gewährleistet, die Lkw-Rastplätze seien überfüllt, heißt es. Das alles erinnert an die Debatten in Tirol.

Doch bisher haben sich vor allem die deutschen Verkehrspolitiker gegen verkehrslenkende Maßnahmen wie höhere Mauten und Fahrtenbeschränkungen ausgesprochen. Jetzt dürfte in Deutschland Bewegung in die Verkehrsdiskussion kommen. Die gab es gestern in Tirol vor allem um die angepeilte Lkw-Obergrenze von einer Million Fahrten im Jahr.

Verkehrsminister Norbert Hofer hält sie wegen europarechtlicher Bedenken derzeit nicht für realistisch. Dafür erntete er wohl aufgrund des Landtagswahlkampfs heftige Kritik. Umgehend präzisierte er deshalb in einem Schreiben an EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc, dass es unabhängig von diversen Maßnahmen wie der Förderung der Schiene und höheren Mauten eine „wirksame Reduktion" der Lkw-Fahrten in Tirol benötige.

Die Kritik aus Italien an den Lkw-Blockabfertigungen in Tirol weist Hofer im Gespräch mit der TT zurück: „Diese sind notwendig, weil die Transitbelastung einfach zu groß ist."

Obergrenze als verkehrspolitisches Schlagwort

Seit dem Europäischen Forum Alpbach im August des Vorjahres ist die definierte Lkw-Obergrenze von einer Million Fahrten im Jahr das große verkehrspolitische Schlagwort in Tirol. Verkehrsminister Norbert Hofer (FP) hält eine zahlenmäßige Beschränkung aus europarechtlichen Gründen hingegen derzeit für nicht realistisch und machbar. Und damit wird er wohl Recht haben. Der letztlich von der EU verhasste Transitvertrag mit 1,6 Mio. Fahrten ist schließlich 2003 ausgelaufen. Ein Jahr früher als geplant, weil es die EU im Beitrittsvertrag so haben wollte.

Doch die Wogen gehen hoch, Hofer bemüht sich deshalb zu präzisieren. „Selbstverständlich kämpfe ich in Brüssel dafür, nur rechtlich ist das schwierig", sagte er im Gespräch mit der TT. Zahlenmäßige Beschränkungen dürften jedoch nicht tabu sein, das schrieb er dann am gestrigen Nachmittag der für den Verkehr zuständigen EU-Kommissarin Violeta Bulc.

Wegen der steigenden Lkw-Zahlen am Brenner mit 2,25 Mio. Transit-Lkw im Vorjahr — zuletzt wurde im Jänner sogar ein Zuwachs von 22 Prozent verzeichnet — sind für den Verkehrsminister unmittelbar wirksame und zielgerichtete Maßnahmen absolut unumgänglich, wie er sagt. Dazu zählt Hofer auch die geplanten 20 bis 30 Lkw-Block­abfertigungen in Kufstein. Auf die Kritik an den Lkw-Dosierungen von 250 bis 300 Lkw pro Stunde durch die rechtskonservative italienische Partei Forza Italia um Ex-Premier Berlusconi reagiert Hofer gelassen. „Die sind notwendig." Gleichzeitig glaubt der FPÖ-Politiker, dass trotz der Wahlen die Zusage seines Amtskollegen Graziano Delrio für eine schrittweise Lkw-Mauterhöhung über den Urnengang im März hinaus halte.

LH Günther Platter (VP) gibt sich mit diesen Klarstellungen Hofers mehr oder weniger zufrieden. Zwischen Innsbruck und Wien wurde am Mittwoch intensiv telefoniert. „Unter der uns zugesagten vollen Unterstützung im Kampf gegen den Transit verstehe ich, dass unsere Interessen gegenüber Deutschland und Italien mit Stärke vertreten werden", erklärte Platter. Seit Jahren kämpfe Tirol für die Eindämmung des Transits in Tirol und habe mit vielen Maßnahmen wie dem Wochenend-, Nachtfahr- oder dem sektoralen Fahrverbot Schritte gesetzt.

Obwexer: Lkw-Obergrenze als notwendige Zielvorgabe Für eine zahlenmäßige Lkw-Obergrenze müsste das EU-Recht geändert werden, was sehr schwierig, aber nicht gänzlich ausgeschlossen sei. Das sagt der anerkannte Europarechtsexperte der Universität Innsbruck und Berater der Landesregierung, Walter Obwexer, gegenüber der TT. „Die Lkw-Obergrenze von einer Million Fahrten, die Tirol konsequent verfolgt, ist ein Maßnahmenbündel, zu dem u.?a. die Korridormaut, die Lkw-Block­abfertigungen oder das sektorale Lkw-Fahrverbot für bestimmte Güter zählen." Für Obwexer geht es darüber hinaus darum, die derzeit schadstoffärmsten Euro-6-Lkw in den nächsten Jahren in das geltende Fahrverbotsregime aufzunehmen. Das Transitforum fordert das vehement. Der Anteil der Euro-6-Laster auf Österreichs Autobahnen beträgt nämlich bereits geschätzte 55 bis 60 Prozent. Wegen dieser Ausnahme dämpft das sektorale Lkw-Fahrverbot die Transitlawine durch Tirol nur bedingt. Doch die EU machte die Herausnahme der Euro-6-Fahrzeuge zur Bedingung für das Inkrafttreten des Fahrverbots. Obwexer ist insgesamt überzeugt, dass die Lkw-Obergrenze auf Sicht kommen muss. „Schließlich geht es um die Gesundheits- und Umweltbelastung durch die Schadstoffausstöße." Die Grenzwerte würden weiter gesenkt, gleichzeitig steige der Verkehr. „Die Pkw kann ich jedoch nicht auf die Schiene verlagern, sondern die Lkw." Mit dem Brennerbasistunnel werde eine Verlagerungskapazität geschaffen und damit ein In­strument für einen gewissen Dirigismus. (pn)

Für Platter wird mit der Inbetriebnahme des Brennerbasistunnels 2026 die Wettbewerbsfähigkeit der Bahn gestärkt. „Eine Lkw-Obergrenze ist ein logischer Schritt in diese Richtung. Dass dieser viele Widerstände haben wird, ist nachvollziehbar." Von Hofer fordert Platter deswegen Maßnahmen. „Jetzt und nicht erst in zehn Jahren."

Schritte gegen den „Lkw-Wahnsinn" könnte es überraschenderweise jetzt in Deutschland geben. Die Transitdebatte erfasst nämlich unser Nachbarland mit voller Wucht. In der Bild-Zeitung wurde am Mittwoch der Laster-Rekord mit vielen negativen Auswirkungen wie überfüllten Lkw-Rastplätzen, übermüdeten Fahrern, technisch mangelhaften Fahrzeuge und Tausenden Unfällen mit Sattelzugmaschinen kritisiert. Als einer der Hauptgründe für das Lkw-Wachstum auf den Straßen werden die Billiglöhne für die zumeist aus den östlichen EU-Ländern stammenden bzw. dort angemeldeten Lkw-Fahrer genannt.