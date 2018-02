Innsbruck — Emmanuel Macron hat es in Frankreich vorgemacht, Sebastian Kurz zog nach. Jung, frisch, unverbraucht scheint dieser Tage das Geheimrezept für politischen Erfolg zu sein. Ein Blick auf die Spitzenkandidaten für die Landtagswahlen zeigt: So ganz ist das Konzept in den Top-Positionen der Tiroler Parteien noch nicht wirklich angekommen.

An der Basis sieht es anders aus. Hunderte junger Tirolerinnen und Tiroler engagieren sich politisch, gehen für Parteien auf Stimmenfang, einige kandidieren auch selbst — die TT hat mit den jeweils jüngsten Kandidaten der acht bei den Landtagswahlen vertretenen Parteien ein kurzes Gespräch geführt. Mit über 1000 aktiven Mitgliedern unter 25 Jahren hat die ÖVP landesweit den mit Abstand größten Anhang unter jungen Menschen.

Wer nicht selbst aktiv Politik betreibt, kann immerhin wählen. Insgesamt 67.200 Tiroler unter 25 Jahren sind am 25. Februar wahlberechtigt — für 31.100 ist es die erste Landtagswahl, 2230 schreiten überhaupt das erste Mal zur Urne.

Für den Jugendforscher Bernhard Heinzlmaier, der unter anderem an der Uni Innsbruck lehrt, steht fest, dass sich der heutigen Jugend Politik nur noch als buntes, ästhetisches Spektakel verkaufen lässt. Im Interview spricht er über das Verhältnis junger Menschen zur Politik, YouTube und Facebook als (un-)politische Plattformen und den Irrglauben, dass Politik-Unterricht in den Schulen die Gesellschaft verändern kann.

Die 68er-Generation wirbelte die politische Landschaft vor 50 Jahren ordentlich auf. Wie hat sich das Verhältnis zwischen Jugend und Politik seither verändert?

Bernhard Heinzlmaier: Es hat sich vor allem in der Gesellschaft einiges getan. Die 68er verspürten einen gewissen Druck der Elterngeneration. Sie hatten das Bedürfnis, etwas zu ändern, sich von den faschistoiden Zwängen und Strukturen zu befreien. Die heutige Jugend fühlt sich nicht mehr bedrängt. Damals dachten viele an das Wohl des Kollektivs, heute sind die meisten Individualisten.

Individualisten heißt?

Heinzlmaier: Die heutige Jugend stellt den eigenen Nutzen in den Mittelpunkt. Es geht immer um Ästhetik, um Produkte. Das Verhalten lässt sich auch auf die Politik übertragen. Von langweiliger Sachpolitik lässt sich heute kaum jemand begeistern. Es muss bunt und gut inszeniert sein.

Wie also lässt sich die Jugend für politische Inhalte begeistern?

Heinzlmaier: Nur eine Minderheit kennt noch Ideale. Es müssen Themen angesprochen werden, die die jungen Menschen direkt betreffen. Wenn sie für sich keinen Nutzen darin sehen, dann hat man ihre Aufmerksamkeit schon verloren.

Politische Inhalte, wenn nicht schrill und spektakulär, sind also zur Angelegenheit einer Minderheit geworden?

Heinzlmaier: Nicht geworden. Eigentlich war es schon immer so. Bereits im alten Griechenland war die Partizipation Sache der gebildeten Bürger. Eine Tatsache, die sich kaum verändert hat. Die Tradition der Politik ist eine elitäre.

Warum gehen junge Menschen in die aktive Politik?

Heinzlmaier: Einige tatsächlich wegen Idealen, weil sie ein höheres Ziel verfolgen. Meist aber Studierende. Die haben Zeit und viel ökonomische und kulturelle Ressourcen im familiären Hintergrund. Wer ums finanzielle Überleben kämpfen muss, hat die Kraft dazu nicht. Sprich: Diejenigen, die eigentlich am meisten benachteiligt sind, beteiligen sich am wenigsten an den Entscheidungsprozessen.

Inwiefern beeinflussen Internet und soziale Medien die politische Beteiligung junger Menschen?

Heinzlmaier: Es ist einer der großen Irrtümer unserer Zeit, dass sich die Jugend über das Internet politisch informiert und beteiligt. Facebook, YouTube und Co. werden vor allem als Unterhaltungsmedien genutzt. Die meisten wollen sich im Netz einfach nur in Ruhe ein paar lustige Videos ansehen und sich Schmink- und Frisuren-Tipps holen. Nur eine hochgebildete Elite nimmt die politischen Angebote online wahr.

Um zu verhindern, dass sich nur die Bildungseliten am politischen Prozess beteiligen: Sollte bereits an den Schulen mehr politische Bildung stattfinden?

Heinzlmaier: Ich finde es schon gut, dass die Politik an den Schulen Thema ist. Man sollte aber nicht den Fehler machen zu glauben, dass man mit politischer Bildung die Gesellschaft ändern kann.

Ein düsteres Bild, das Sie da zeichnen ...

Heinzlmaier: Politik ist nicht alles. In Zeiten von Google, Apple und Co., lässt sich über die Wirtschaft oft mehr erreichen. Die Politik verliert und der freie Markt gewinnt an Macht. Das erkennt auch die Jugend und denkt sich: „Warum soll ich mich beteiligen, wenn es eh wenig bewirkt?"

Das Gespräch führte Benedikt Mair