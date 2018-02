Herr Verkehrsminister, werden die Lkw-Blockabfertigungen wegen der Proteste in Bayern und in Italien trotzdem halten oder wird die EU umschwenken?

Norbert Hofer: Aus meiner Sicht werden sie halten, weil sie EU-konform sind. Die Block­abfertigungen sind ein wichtiges Steuerungselement. Und im Notfall auch ein Druckmittel, wenn die Maßnahmen, die wir uns wünschen, nicht umgesetzt werden.

Was sollen die Druckmittel bewirken? Für die Zulaufstrecke des Brennerbasistunnels in Bayern gibt es mit Deutschland sogar einen Staatsvertrag, doch vom Bau ist man meilenweit entfernt.

Hofer: Deutschland hat wie wir Probleme mit den Genehmigungsverfahren. Dazu kommen Widerstände von Anrainern und NGOs. Aber wir beharren auf die Verträge.

Fehlt nicht einfach der politische Wille in Bayern?

Hofer: Deshalb werden wir unseren Nachbarn deutlich zu verstehen geben, dass wir den Verkehrsfluss mit weiteren Maßnahmen zum Erliegen bringen, wenn der Brennerbasistunnel in Betrieb ist, aber es noch keine Zulaufstrecken gibt. Es kann nicht sein, dass der Tunnel um Milliarden gebaut wird, aber Deutschland seinen Verpflichtungen nicht nachkommt und der Schwerverkehr weiter auf der Straße durch Tirol rollt. Die Planungen wurden in Bayern viel zu spät begonnen, deshalb müssen sie auch die Konsequenzen tragen. Deutschland sollte lernen, dass man mit einem Nachbarn wie Österreich einfach nicht alles machen kann.

Welche Maßnahmen könnten das sein?

Hofer: Vielleicht müssen dann dringende Umbau- oder Sanierungsarbeiten auf der Brennerautobahn erfolgen.

Sie setzen derzeit auf die Rollende Landstraße, glauben Sie tatsächlich, dass die angekündigten Förderungen in Deutschland die Verlagerung forcieren?

Hofer: Bayern argumentiert jedenfalls damit, um mehr Lkw auf die RoLa zu bringen.

Der italienische Verkehrsminister Delrio hat zugesagt, die Lkw-Maut anzuheben. Wird das nicht ein leeres Versprechen bleiben?

Hofer: Wir werden den Druck weiter erhöhen, damit die Vereinbarung hält. Denn oft gibt es bei Treffen Zusagen, aber fährt man dann ins eigene Land zurück, werden die Versprechen zurückgenommen – wie jetzt in Italien. Die Blockabfertigung ist das wirksamste Mittel, um den Druck aufrechtzuerhalten.

Ist das nicht nur eine Absichtserklärung, denn bisher war die Unterstützung aus Wien für Antitransitmaßnahmen in Tirol nie sonderlich groß?

Hofer: Sollte es wieder eine Blockade geben, stelle ich mich gerne mit dem Landeshauptmann auf die Autobahn; um zu zeigen, dass es so nicht weitergeht. Bei Deutschland schlägt nach wie vor das Gehabe durch, Österreich sei eh nur der kleine Nachbar. Aber wir sind ein wesentlicher Nachbar. Die Zeit, in der wir Anordnungen entgegengenommen haben, ist lange vorbei.

Die EU blenden Sie dabei völlig aus. Brüssel hat die viel kritisierte Ausländermaut für Pkw schließlich akzeptiert?

Hofer: Prozesse auf europäischer Ebene dauern stets lang, bis konkrete Ergebnisse vorliegen. Deshalb müssen wir zuerst alles im bestehenden Rechtsrahmen versuchen. Das macht auch LH Günther Platter mit der Blockabfertigung. Sollte die Pkw-Maut in Deutschland wirklich rechtens sein, dann fallen mir sofort ganz viele Schritte ein, die wir in Österreich ebenfalls mit der Maut umsetzen können.

Die da wären?

Hofer: Ähnliche Maßnahmen?

Also eine Entlastung der heimischen Autofahrer von den Kraftfahrzeugsteuern?

Hofer: Geht das Modell durch, können wir es bei uns ebenfalls einführen. Wir erhöhen die Maut, aber nicht für die Österreicher.

Bei einer Lkw-Obergrenze sind Sie aus europarechtlichen Gründen skeptisch. Wäre es nicht an der Zeit, überhaupt wieder einen Transitvertrag mit der EU über verkehrsbeschränkende Maßnahmen und die Verlagerung auszuarbeiten?

Hofer: Das wäre der Brennerpakt. LH Platter möchte ihn noch einmal aufschnüren, um auch die Blockabfertigung darin zu verankern. Wir sollten die Vereinbarung rasch unterzeichnen.

Wird die Lkw-Obergrenze ebenfalls enthalten sein?

Hofer: Eben nicht. Hier gibt es massiven Widerstand, vor allem aus Deutschland. Deshalb bin ich mir auch nicht sicher, ob der Pakt tatsächlich zustande kommen wird. Im Zusammenhang mit der Transitproblematik wurde der große Fehler beim EU-Beitritt gemacht. Damals hatten wir ein Druckmittel für eine dauerhafte Lösung. Trotzdem können wir jetzt für eine Obergrenze in Brüssel verhandeln; etwa eine Grenze für Lkw der Schadstoffklasse Euro 6. Es geht nur über die Schadstoffklassen. Aber das ist eine harte Verhandlungssache.

Ein weiteres Problem ist der Umwegtransit. Warum hält die Bundesregierung eisern am billigen Diesel fest?

Hofer: Wir haben uns darauf geeinigt, keine Steuererhöhungen vorzunehmen. Das gilt auch für das Dieselprivileg.

Damit wird allerdings der Umwegtransit nicht unwesentlich gefördert. Warum verzichten Sie nicht auf das Dieselprivileg?

Hofer: Ganz Österreich müsste für die Erhöhung bezahlen, nicht nur an dieser Strecke. Deshalb gibt es keine Erhöhung. Das würde auch die Wirtschaft massiv treffen.

Wie stehen Sie zur flächendeckenden Lkw-Maut für den Erhalt der Bundesstraßen?

Hofer: Wir haben eine Rekordquote an Steuern und Abgaben. Wenn der Staat nicht in der Lage ist, die nötigen Sanierungsmaßnahmen umzusetzen, dann hat er etwas falsch gemacht. Was eine flächendeckende Lkw-Maut betrifft, so ist die entscheidende Frage, wie man den Ausweichverkehr verhindert. Auch beim Pkw.

Gibt es Lösungsansätze?

Hofer: Entweder man führt eine Maut auf Landesstraßen ein, dann müsste ich jedoch alles bemauten. Wir prüfen gerade, auf welchen Routen bei den Autobahnauf- und -abfahrten es den meisten Ausweichverkehr gibt. Diese Strecken könnten wir ins Mautsystem der Autobahngesellschaft Asfinag aufnehmen und so den Ausweichverkehr wegbringen. Damit gäbe es keinen sachlichen Grund mehr, von der Autobahn abzufahren.

Der Fernpass ist ebenfalls eine Stauzone in Tirol. Das Land möchte jetzt den Fernpassscheiteltunnel bauen, aber der macht nur mit dem vorgelagerten Tschirganttunnel Sinn. Bisher war der Bund dagegen.

Hofer: Ich habe mit dem Landeshauptmann bereits darüber gesprochen, die Vorgängerregierungen hatten kein Interesse daran. Ich werde es mir anschauen, auch die Kosten. Sollten wesentliche Erleichterungen mit dem Tschirganttunnel erreicht werden, dann kann man nicht kategorisch Nein sagen. Es sollte aber nicht noch mehr Verkehr angezogen werden.

Das Interview führten Mario Zenhäusern, Peter Nindler und Manfred Mitterwachauer