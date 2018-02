Innsbruck - Mehr Flexibilität – das bringt die Möglichkeit, seine Stimme per Wahlkarte abzugeben („Briefwahl“), auf jeden Fall mit sich. Wer bei der heurigen Landtagswahl aber auf diese Weise abstimmen will, solle die neue Regelung beachten: Bisher konnte man die Wahlkarte neben dem klassischen postalen Weg auch am Tag der Wahl landesweit in einem beliebigen Wahllokal abgeben. Mit der neuen Landtagswahlordnung wird diese Option aber auf das „eigene“ Wahllokal beschränkt. Ein Abgabe der zugesandten Stimmkarte in anderen Gemeinden ist somit nicht mehr möglich.

„Hintergrund ist, dass die Briefwahlstimmen nun bereits am Wahltag von den Gemeinden und nicht mehr erst nach dem Wahltag von den Kreiswahlbehörden ausgezählt werden. Das vorläufige landesweite Gesamtergebnis liegt auf diese Weise bereits am Abend des Wahltages vor. Außerdem gibt es somit für jede Gemeinde ein vollständiges Gemeindeergebnis, weil alle Stimmen aus der jeweiligen Gemeinde (Urnenwahl und Briefwahl) auch dort ausgezählt werden“, informiert das Land Tirol in einer Aussendung über den Hintergrund.

Vier Möglichkeiten zur Abgabe der Wahlkarte

Insgesamt gibt es vier Möglichkeiten, mit der Wahlkarte eine Stimme abzugeben: Auf klassischem Wege erfolgt die Briefwahl, indem man die Wahlkarte mit dem zugesandten voradressierten Kuvert per Post, Postpartner oder Wurf in einen Post-Briefkasten an die jeweilige Gemeide schickt. Das Porto übernimmt dabei das Land. Es gilt jedoch zu beachten, dass der Brief bis spätestens Freitag, 23. Februar 2018, bei der Gemeinde eingelangt sein muss. Das Land empfiehlt daher, die Wahlkarte im Inland bis spätestens kommenden Mittwoch, und im Ausland entsprechend früher, aufzugeben.

Wer das nicht schafft, hat die Möglichkeit, seine Wahlkarte (im verschlossenen und unterzeichneten Kuvert) bis zum Freitag, den 23. Februar 2018, bis 14 Uhr persönlich oder per Bote in seiner Gemeinde abzugeben.

Wer bereits eine Wahlkarte beantragt hat, am Sonntag aber dennoch persönlich zur Wahl schreiten will, bringt die Wahlkarte und alle dazugehördigen Unterlagen nicht zugeklebt und ununterschrieben in jenes Wahllokal, das ihm in der Wählerinformation genannt wurde. Dort kann der Stimmberechtigte dann wie üblich in der Wahlzelle sein Kreuzchen machen. Eine Abgabe in anderen Wahllokalen oder Gemeinden ist wie erwähnt seit heuer nicht mehr möglich. (TT.com)