Von Hasan Mohammed, AFP

Duma – Unter einem Tuch inmitten der Leichen anderer Kinder entdeckt Nidal schließlich seine Tochter. Beim Anblick der kleinen Farah sinkt der Vater auf die Knie und bricht in Tränen aus. Wie zahllose andere Angehörige ist Nidal stundenlang durch die Krankenhäuser von Ost-Ghouta geirrt, verzweifelt hat er gesucht, bis er schließlich seine Tochter gefunden hat – in einer improvisierten Leichenhalle in Duma.

Alle Hoffnung war umsonst. Farah ist tot.

Verzweiflung, Trauer, Angst

Verzweiflung, Trauer, Angst: Was sich an diesem Tag in der Leichenhalle von Duma abspielt, steht für das ganze unermessliche Leid der Zivilisten in der Region Ost-Ghouta. Seit Sonntag sind sie das Ziel massiver Luftangriffe syrischer Regierungstruppen. Die Region steht seit Jahren unter Kontrolle von Rebellen, die Streitkräfte von Präsident Bashar al-Assad bereiten nun die Rückeroberung vor. Rund 400.000 Zivilisten sitzen hier fest. Sie sind eingekesselt.

Allein am Montag wurden laut Aktivisten mehr als 120 Menschen bei den Angriffen von Assads Truppen getötet. Die kleine Farah war eine von ihnen. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte war es damit der blutigste Tag in der Region seit 2015. Am Dienstag gingen die Attacken weiter, wieder kamen dutzende Menschen ums Leben.

In der Leichenhalle von Duma fragt Nidal die Helfer, ob es eine Kühlkammer für den Leichnam seiner Tochter gibt. Die lapidare Antwort: nein. Die Szenerie hier illustriert das ganze menschliche Leid in Ost-Ghouta. Überall verzweifelte Zivilisten – neben der Leiche eines Kindes schlägt ein Vater seinen Kopf auf den Boden, während ein Mann in Tränen ausbricht, da er sein Neugeborenes auf einer Decke in einer Blutlache wiederfindet.

Überforderte Rettungskräfte, verzweifelte Eltern

Die Rettungskräfte sind völlig überfordert von der Zahl der Toten und Verletzten. Kinder schreien nach ihren Eltern. Eltern suchen verzweifelt nach ihren Kindern. Dazwischen warten Verletzte auf die Ärzte, ihre Gesichter sind verkrustet vom Staub, den die Explosionen aufgewirbelt haben.

Zur Angst kommt der Hunger: Wegen der Belagerung kommen kaum Lebensmittel oder Medikamente in die östlichen Vororte von Damaskus, in den Krankenhäusern fehlt es an allem.

Die UNO hat den sofortigen Stopp des Bombardements von Ost-Ghouta gefordert, doch scheint Assad entschlossen, die Region zurückzuerobern. Die Bodenoffensive könne „jeden Moment losgehen“, schrieb die syrische Staatszeitung Al-Watan am Dienstag.

Das Elend dürfte sich dadurch noch vergrößern. Eigentlich gilt in Ost-Ghouta seit vergangenem Jahr eine Deeskalationszone, doch wurde die regionale Waffenruhe von beiden Seiten nie richtig eingehalten.

Zum Sterben in die Leichenhalle

Im Krankenhaus von Hammouriyeh, wo am Montag laut der oppositionsnahen Beobachtungsstelle 20 Zivilisten getötet wurden, bieten sich ähnliche Szenen wie im nahe gelegenen Duma: In der Leichenhalle liegt ein schwer verletzter Mann am Boden, sein Herz schlägt noch, doch ist seine Kopfverletzung so gravierend, dass die Ärzte ihn bereits aufgegeben haben, um sich um andere Fälle kümmern zu können.

Nidal irrt unterdessen weiter durch die Krankenhäuser auf der Suche nach seinen anderen Angehörigen. „Ich habe fünf Kinder, ich habe keine Ahnung, wo sie sind! Fünf Kinder und ihre Mutter“, schreit er. „Möge Gott Ihnen Geduld schenken“, erwidert ein Helfer.

Schließlich gelingt es Nidal tatsächlich, seine Familie zu finden, wie Helfer berichten. Seine anderen Kinder sind wohlbehalten. Doch für Nidal, seine Familie und die anderen Einwohner von Ost-Ghouta bleibt keine Zeit zum Aufatmen. Der Krieg geht weiter.