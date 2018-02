Von Peter Nindler

Innsbruck – Rund um die Abschaffung des Pflegeregresses spitzt sich die unbefriedigende Situation für die Länder und Betroffenen weiter zu. Zum einen ist die Finanzierung ungeklärt. Länder und Gemeinden befürchten Mehrkosten von bis zu 500 Mio. Euro, Tirol rechnet mit 41 Mio. Euro. Darüber hinaus treten jetzt noch massive rechtliche Probleme auf. Weder die alte rot-schwarze Bundesregierung noch die neue ÖVP-FPÖ-Koalition hat bisher Durchführungsbestimmungen zur Abschaffung des Pflegeregresses erlassen.

Im Land Tirol häufen sich deshalb die Beschwerden. Zentrale Fragen ergeben sich aus Verlassenschaftsverfahren, die noch nicht abgeschlossen sind und in denen das Land einen Zugriff auf das Vermögen bis Ende 2017 angemeldet hat. Es geht auch um besicherte Forderungen aus Leistungen für die Vergangenheit. 15 Verfahren sind derzeit anhängig. Wegen dieser unbefriedigenden Situation üben LH Günther Platter (ÖVP) sowie die beiden SPÖ-Spitzen Elisabeth Blanik und Georg Dornauer heftige Kritik. „Wichtig ist, dass nicht nur bei der Finanzierung, sondern auch bei diesen offenen rechtlichen Fragen für Länder, Gemeinden und alle betroffenen Menschen und Einrichtungen Klarheit besteht“, sagt Platter.

Für Blanik und Dornauer werden viele Betroffene im Unklaren gelassen. „Sie wissen nicht, ob ihnen doch noch Kosten entstehen und ob sie weiterhin vom Regress betroffen sind.“ Der grundsätzlich richtige Beschluss vom Sommer sei nicht zu Ende gedacht worden, fordern die zwei SP-Politiker rasch die Durchführungsbestimmungen.

Auch die gestiegene Zahl an potenziellen Härtefällen bei der Mindestsicherung auf rund 5600 sorgte gestern für Reaktionen. Während die FPÖ Einheimische ob des hohen Anteils an Asylberechtigten im Mindestsicherungssystem benachteiligt sieht, fordert der ÖGB eine Anhebung der gedeckelten Wohnkosten. Die Grünen pflockten hingegen eine Koalitionsbedingung für Schwarz-Grün II ein: Eine Bundesregelung, wie sie Schwarz-Blau derzeit vorschwebe, werde es mit ihnen in Tirol nicht geben.

Diese Mitteilung des Landes ist kein Einzelfall: „Aufgrund der mit 01.01.2018 in Kraft getretenen neuen Rechtslage und der damit verbundenen Rechtsunsicherheit bleibt die von Seiten des Landes Tirol im gegenständlichen Verlassenschaftsverfahren eingebrachte Forderungsanmeldung von € 53.756,56 vollumfänglich aufrecht. Eine Zurückziehung der Forderung von Seiten des Landes Tirol erfolgt daher nicht.“ Auslöser dafür ist die im Vorjahr beschlossene Abschaffung des Pflegeregresses. Reichten die Mittel des Betroffenen für die Pflege in Altenheimen nicht aus, half das Land aus. Gleichzeitig erfolgte der Zugriff auf ihr Vermögen.

Jetzt wurde dieser Regress abgeschafft, doch bisher hat der Bund noch keine Übergangs- bzw. Durchführungsbestimmungen erlassen. Die Länder kämpfen deshalb nicht nur mit offenen finanziellen Fragen, sondern mit massiven Rechtsunsicherheiten. Im Land sind aktuell 15 Verfahren anhängig und es dürften wohl noch mehr werden. Detail am Rande: Seit 1. Jänner haben 650 Personen, die sich ihren Pflegeaufenthalt zuletzt selbst finanziert haben, Mindestsicherung beantragt. Weil eben nicht mehr auf ihr Vermögen zurückgegriffen wird.

Die Unsicherheiten lösen massive Kritik bei ÖVP und SPÖ aus. Eine rasche Klärung erwartet sich LH Günther Platter (VP). „Im Dezember 2017 erging erneut ein Fragebogen an das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, in dem wir um Klarstellung der wichtigsten rechtlichen Fragen baten und die Schaffung eines Übergangsrechts einforderten.“

Das Land reagiert derzeit mit Infostellen, für die SPÖ ein richtiger Schritt. „Doch die Unsicherheit ist bei vielen Betroffenen und Angehörigen spürbar“, kritisieren Elisabeth Blanik und Georg Dornauer die Untätigkeit der Bundesregierung. Das Problem seien vor allem die laufenden Verfahren, die sich noch in das heurige Jahr hinziehen würden. „Niemand darf aus der Verantwortung entlassen werden, deshalb erwarten wir uns rasch einen Beschluss der Durchführungsbestimmungen.“ Die Nationalratswahlen im Herbst hätten vieles blockiert. „Doch auch ÖVP und FPÖ haben das Ende des Pflegeregresses mitgetragen, sie hätten schon längst die Verordnung beschließen können“, fordern Blanik und Dornauer.