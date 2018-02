Von Helmut Mittermayr

Außerfern – Im Bezirk Reutte standen die gestrigen Landtagswahlen im Vergleich zum Rest Tirols unter ganz eigenen Vorzeichen. Vor fünf Jahren war die Partei Vorwärts Tirol mit Rebellin Anna Hosp im Außerfern auf 33,3 Prozent und die zweite Stelle hochgeschnellt. Die VP bekam damals „nur“ 37 Prozent im Kampf mit der ehemaligen Parteikollegin. Wie würden sich die ehemaligen Wähler dieser zwischenzeitlich in „Impuls“ umbenannten Gruppe verhalten, war die große Frage: Sie fliehen in Scharen. Viele kehren zur ÖVP zurück, die mit einem schwarzen Plus von 12,7 Prozent den größten Zuwachs aller Bezirke Tirols erzielen kann. Die VP mit Bundesrätin Sonja Ledl-Rossmann als Spitzenkandidatin erreicht am Sonntag 49,9 Prozen. Dass es für den Fünfziger gerade nicht gereicht hat, dafür dürfte eine Restloyalität mit LA Maria Zwölfer in ihrer Heimatgemeinde Lermoos und den Nachbarorten eine Rolle spielen, wo die VP mehr oder weniger stagniert – und das Thema Fernpass. Denn Bichl­bach, Lermoos, Ehrwald und Biberwier sind die NEOS-Hochburgen des Bezirkes. Neben den beiden Spitzenkandidaten aus Ehrwald dürfte auch ihre politische Position zur Fernpassstrecke – größtmöglicher mehrspuriger Ausbau samt Riesentunnels – viele beeindruckt haben, die die Problematik an der B179 leid sind. Die NEOS setzen auch im Außerfern mit 6,6 Prozent eine Duftmarke. Und Großtunnelbefürworterin Zwölfer muss die (politische) Pension antreten. Gerade einmal 2,1 Prozent sind auch im Heimatbezirk zu wenig für Impuls.

Das tirolweite Kopf-an-Kopf-Match zwischen Rot und Blau entscheiden die Freiheitlichen im Außerfern klar für sich. Sie bekommen 14,9 Prozent (+10,2 %), die SPÖ erhält 13,3 (+7 %). Fabian Walch, blaues Aushängeschild, wird sich über die Ergebnisse in seinen „beiden“ Heimatgemeinden freuen. Der Schönauer erreicht in Bach mit 25,1 Prozent, in Holzgau mit 24,7 Prozent (nur Namlos ist mit 28,2 % noch besser) die besten FPÖ-Werte im Außerfern. In beiden Gemeinden können die Freiheitlichen um über 20 Prozent zulegen.

Die SPÖ-Wähler sitzen in und rund um Reutte, wo die SPÖ jeweils über 20 Prozent erringen kann. Auch die Grünen, deren deklarierte Wählerschaft im Vorfeld gezittert hat, legen ein leichtes Plus hin. 8,4 Prozent bedeuten entgegen dem negativen Tiroltrend einen Zuwachs von 1,5 Prozent. Neben dem grünen Dauerbrenner Breitenwang (15,3 %) zeigen Schattwald und Zöblen mit fast 12 Ökoparteiprozenten auf. Um 1 Prozent auf 3,3 zulegen kann die Liste Fritz im Bezirk. Die 9,3 Prozentpunkte von Pinswang und 8,5 in Schattwald dürften bei den „Fritzlern“ wohl eingerahmt werden. Die neu angetretene Family-Partei erreicht ernüchternde 1,59 Prozent. Sie punktet in kleinen Orten des Lechtales. Von dort kann auch die Volkspartei ihren Highflyer vermelden: Hinter- hornbach mit 89,5 Prozent.