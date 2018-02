Von Matthias Reichle

Landeck – „Das erlebt man im Leben nur einmal“ – Toni Mattle, Galtürer Bürgermeister und ÖVP-Spitzenkandidat im Bezirk Landeck, ist kurz nach den ersten Hochrechnungen ganz euphorisch – „überwältigt, total beeindruckt“, so beschreibt er seine Emotionslage. Grund: Die ÖVP erreicht im Bezirk Landeck 63,84 %. Geträumt hatte er von der „magischen Zahl 60“, nachdem der Bezirk schon bei den Wahlen 2013 mit 55,82 % an der Spitze lag. Nun fährt man erneut das beste Ergebnis tirolweit ein. „Es ist aber auch ein Auftrag an uns“, betont Mattle in einer ersten Reaktion. Er kann auch viele Vorzugsstimmen ernten: „Allein in Kappl 940.“

Das Paznaun ist fest in der Hand der ÖVP. In Kappl schafft sie 82,46 %, gleich gefolgt von Galtür (81,86 %), See (77,76 %) und Ischgl (76,68 %). In Zams, der Heimatgemeinde von Landeshauptmann Günther Platter sind es 60,47 %. Während Mattles Sitz im Landtag fix ist, muss SPÖ-Spitzenkandidat Benedikt Lentsch noch die Auszählungen in Innsbruck abwarten, bevor auch er durchatmen kann. Auch er wird damit in den Landtag einziehen. Er spricht von einem „Spitzenergebnis. Ich bin hochzufrieden. Das Konzept ist aufgegangen.“ Im Bezirk Landeck verliert seine Partei leicht – und erreicht 13,14%. Ausreißer nach unten ist Fließ, wo 2013 noch 33,90 % SPÖ wählten, 2018 nur noch 17,70 %. Bürgermeister Hans-Peter Bock, der nicht mehr als Spitzenkandidat kandidierte, hatte damit gerechnet, wenn auch nicht in der Größenordnung. Nicht mehr im Landtag vertreten sind die Grünen des Bezirks Landeck. In den Heimatgemeinden von Bundespräsident Alexander Van der Bellen erreichen sie 7,01 Prozent (Kauns) und 4,69 Prozent (Kaunertal). Im Bezirk fallen sie von 6,20 % auf 5,42 %. Für Spitzenkandidat Ahmet Demir ist das nach der Nationalratswahl aber ein Ergebnis, auf dem man aufbauen könne. Die FPÖ legt zu und kommt auf 9,41 %. Im Heimatbezirk von LH Günther Platter sei man mit einer „Materialschlacht“ konfroniert gewesen, so Spitzenkandidat Mathias Venier. Er ist mit dem Ergebnis trotzdem zufrieden.