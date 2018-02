Von Peter Nindler

Innsbruck – Am Anfang beherrschten Spekulationen über die künftige Koalitionsregierung den Landtagswahlkampf und am Ende auch. Wer wird nach dem 25. Februar mit der ÖVP regieren? Der bisherige Koalitionspartner, die Grünen, und die SPÖ haben für ein Verhandlungsmandat allerdings rote Linien gezogen. Die Grünen wollen dafür mindestens zweistellig sein, die Sozialdemokraten dazugewinnen. Die FPÖ geht von deutlichen Gewinnen aus und möchte unbedingt Schwarz-Blau in Tirol. Sollte es sich rechnerisch ausgehen und sie erstmals in den Landtag einziehen, spekulieren die NEOS ebenfalls mit einer Regierungsbeteiligung.

Nicht nur inhaltliche Übereinstimmung, sondern vor allem die persönliche Chemie mit den künftigen Regierungsmitgliedern spielt für ÖVP-Obmann und Landeshauptmann Günther Platter eine wesentliche Rolle bei der Regierungsbildung. Wer könnten seine Partner sein?

Je nach Ausgang der Wahl kann man davon ausgehen, dass wie bisher die ÖVP sechs und der Juniorpartner zwei Landesräte stellen wird. Die FPÖ meldete vorbeugend sogar den Anspruch auf drei Regierungsämter an.

Tiroler Volkspartei: Neben Günther Platter ist einzig Bauernbundobmann und Agrarreferent LHStv. Josef Geisler gesetzt. Gute Chancen für eine Verlängerung haben Bildungs- und Kulturlandesrätin Beate Palfrader und Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg. Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf und Wohnbaulandesrat Johannes Tratter könnten hingegen ausgewechselt werden. Als mögliche Alternativen werden immer wieder Klubchef Jakob Wolf und Vizeparteichefin Barbara Thaler genannt. Sollte Palfrader wackeln, gilt die Direktorin der ART, Johanna Penz, als eine mögliche Anwärterin. Sonja Ledl-Rossmann ist außerdem seit Jahren eine wichtige Personalreserve wie auch Kathrin Kaltenhauser.

Grüne: Soziallandesrätin Christine Baur scheidet aus. Wird Schwarz-Grün fortgesetzt, dürfte Klubchef Gebi Mair in die Regierung aufrücken und Ingrid Felipe Landeshauptmannstellvertreterin bleiben. Wobei Mair Felipes Agenden Verkehr und Umwelt übernehmen dürfte, Felipe jene von Baur. Gabi Fischer wird bei einer Neuauflage der schwarz-grünen Regierung Klubchefin oder Landtagsvizepräsidentin werden.

SPÖ: Kommt es zu einem Comeback der schwarz-roten Koalition im Land, so steht hinter Parteichefin Elisabeth Blanik ein Fragezeichen. Sie möchte lieber Lienzer Bürgermeisterin bleiben und Klubchefin werden. Sowohl Blanik als auch Parteivize Georg Dornauer wären als Regierungsmitglieder in der ÖVP wohlgelitten. Dornauer könnte auch Klubchef werden. Weitere Kandidaten für SPÖ-Regierungsämter: AMS-Chef Toni Kern, Nationalrätin Selma Yildirim oder und Ex-LA Gabi Schiessling.

FPÖ: Bei Schwarz-Blau würde an FPÖ-Parteichef Markus Abwerzger als Landeshauptmannstellvertreter kein Weg vorbeiführen. NR Gerald Hauser wäre nicht nur politisch mehr als befähigt dazu, sondern auch ein Signal an die ÖVP. Hauser genießt nämlich über die Parteigrenzen hinaus einen ausgezeichneten Ruf. NR Peter Wurm spitzt allerdings ebenfalls auf ein Regierungsamt. NR Carmen Schimanek, Innsbrucks GR Andrea Dengg oder die blaue Frauenchefin Evelyn Achhorner kämen ebenfalls in Frage.

NEOS: Eine schwarz-pinke Koalition wäre ein Novum in Österreich. Landessprecher Dominik Oberhofer und der Haller Rechtsanwalt Johannes Margreiter stünden dann wohl als Regierungsmitglieder parat.