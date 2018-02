Café Steh braucht jeden Raucher

Von Helmut Mittermayr

Reutte – Als Christian Senn auf Facebook kundtat, dass ihm die neue Linie der Regierung – das generelle Rauchverbot in Lokalen doch nicht einzuführen – gefällt, entlud sich ein Shitstorm über dem Obmann der Reuttener Kaufmannschaft. Alexandra und Christian Senn betreiben das Bar-Café Steh im Untermarkt. Dort gibt es zwei durch Glasscheiben getrennte Bereiche – mit und ohne blauen Dunst.

Der Cafetier weiß um die Problematik inklusive öffentlicher Anfeindung seiner Position beim Thema Rauchen. „Aber das ist alles nicht so einfach, wie manche glauben. Und wir müssen doch auch ans Geschäft denken. Man muss zwischen Tag und Nacht, Einheimischen und Gästen differenzieren.“ Untertags beim reinen Kaffeehausbetrieb könnte er auf den blauen Dunst gerne verzichten. Aber abends – das Steh hat bis nach Mitternacht geöffnet – sei alles anders. Die Gäste würden rauchen wollen. Und sicher nicht mehr kommen, wenn sie das nicht könnten. Bei einem Rauchverbot würde halt privat, wie beim inzwischen üblichen Vorglühen Jugendlicher, gefeiert, glaubt Senn. „Für viele Lokale wäre dies das Ende“, ist er sich sicher. „Vors Lokal können wir in der Nacht ja auch niemand schicken, damit er dort an seiner Zigarette ziehen kann. Der Lärm würde schnell die Anrainer auf den Plan rufen.“ Dies betreffe sicher alle Abendlokale, nicht nur das Steh. Zudem würden viele Einheimische gerne rauchen. Deutsche seien hingegen überrascht, dass dies in Österreich (noch) erlaubt ist.

Christian Senn hofft auf eine Diskussionskultur ohne persönliche Beleidigungen in dieser Frage und pocht auf die Eigenverantwortung: „Gastwirte, Kunden und Personal sind alle mündig. Jeder soll selber entscheiden können, wie er es mit einem Raucher- oder Nichtraucherlokal hält.“ Wer in der Nacht ohne Raucher überleben wolle, brauche einen langen Atem.

Beim Knittel ist der blaue Dunst passé

Von Helmut Mittermayr

Reutte – „Sollen wir oder sollen wir nicht? Ich gebe gerne zu, dass ich Bauchweh hatte.“ Elke Knittel spricht von der Entscheidung, das Rauchen im gesamten Kaffeehaus zu beenden. Die alteingesessene Bäckerei samt Café im Reuttener Obermarkt wurde im vergangenen Jahr umgebaut. Elke und Michael Knittel waren unsicher, was sie in Bezug auf den blauen Dunst machen sollten. Die Frage war, wie viel Geschäft sie verlieren würden, wenn die Raucher wegbleiben. „Wir glaubten damals ja noch, dass im Mai 2018 das generelle Rauchverbot kommen wird. Außerdem machte uns unser Architekt Armin Walch Mut zu diesem Schritt.“ Und so öffnete der Knittel in neuem Gewand – und alle Aschenbecher waren weggeräumt. Die Kundschaft reagierte äußerst positiv, der Umsatz im Kaffeehaus hat sich vervielfacht. „Ein paar wenige Raucher haben wir verloren, aber viele neue Kunden gewonnen. Jetzt kommen auch Mütter mit Kleinkindern zu uns. Unser Café ist nach dem Umbau auch zur Bäckerei, also zu Lebensmitteln hin, offen, das ginge gar nicht“, sagt Knittel.

Zur Raucherzeiten habe es oft Unverständnis von Seiten deutscher Gäste gegeben, die wenig Verständnis gezeigt hätten. Eine Gruppe schickte einmal sogar alle Kuchen zurück, weil es ihr zu verraucht im Lokal gewesen sei. Elke Knittel raucht nun auch selbst viel weniger und ist fast überrascht: „Im Lokal geht es mir keine Sekunde ab.“ Trotzdem ist ihr wichtig zu betonen, dass ihrer Meinung nach jeder Wirt selbst entscheiden können solle, ob er in seinen Räumlichkeiten das Rauchen zulasse oder nicht. „Alle haben genug Eigenverantwortung. Übrigens auch der Gast, der ja aussuchen kann, wo er hingeht und wohin nicht. Auch die Angestellten müssen ja nicht in einem Raucherlokal arbeiten, wenn sie das nicht wollen. Es gibt längst genug Auswahl im Gastgewerbe.“