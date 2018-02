München – Die Tiroler Tageszeitung sprach bei der Münchner Sicherheitskoferenz mit EU-Nachbarschafts- und Erweiterungskommissar Johannes Hahn über die Zukuft und die Herausforderungen für die EU, die Nichtbeachtung eines Urteil der Europäischen Gerichtshofs und die EU-Beitrittsperspektive für die Länder des Westbalkan.

Das Fundament der etablierten Weltordnung ist ins Wanken geraten, eine neue Welt-Unordnung sorgt für große Unsicherheit. Und Europa droht im globalen Wettkampf an den Rand gedrängt zu werden. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz sprach EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker von einer EU, die „weltpolitikfähig“ gemacht werden müsse. Dabei stellte er auch das Einstimmigkeitsprinzip in der EU-Außenpolitik in Frage. Wohin soll die Reise der EU führen?

Johannes Hahn: Wenn wir als weltpolitischer Player auftreten wollen, müssen wir Europäer uns an die Realitäten im geopolitischen Kontext anpassen und handlungsfähiger werden. Gerade in der EU-Außenpolitik sind die Positionen aller Mitgliedsländer nicht immer unter einen Hut zu bringen. Da geht das Einstimmigkeitsprinzip an der Realität vorbei, da sind qualifizierte Mehrheiten sinnvoller. Es geht um eine Weiterentwicklung und Stärkung der Europäischen Union.

Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz mahnt eine Erneuerung der EU an. Er will nur in zentralen Fragen wie der Sicherheits- und Verteidigungspolitik eine engere Zusammenarbeit, etwa beim Schutz der EU-Außengrenze. Sonst solle sich Brüssel in vielen Bereichen zurücknehmen.

Hahn: Es geht in der Tat um die Frage, in welchen Bereichen die Union enger zusammenarbeiten soll und wo nicht. Bei der Sicherheits- und Verteidigungspolitik wollen viele eine vertiefte Zusammenarbeit, einer Sozialunion zum Beispiel stehen manche hingegen kritisch gegenüber.

In der Flüchtlingspolitik scheint ein Mehr an Europa nicht bei allen gefragt zu sein. So wird die verpflichtende Umverteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU von Ländern wie Ungarn oder Polen weiterhin ignoriert und offen abgelehnt – trotz Urteil des Europäischen Gerichtshofs.

Hahn: Gerichtsurteile müssen in einem Rechtsstaat respektiert werden, da geht es um das Eingemachte. Diese Urteile zu ignorieren, darf keine Schule machen. Da muss nicht nur die EU-Kommission einschreiten, da dürfen auch die EU-Mitgliedstaten nicht wegschauen. Sonst wird das ganze System in Frage gestellt.

Die EU legt den Fokus nun wieder verstärkt auf die Beitrittsperspektive der sechs Westbalkan-Staaten (Serbien, Montenegro, Mazedonien, Albanien, Bosnien-Herzegowina und der Kosovo). Serbien und Montenegro könnten bei entsprechenden Reformschritten theoretisch bis 2025 beitreten. Doch auch Länder wie Russland, China oder die Türkei haben ein Auge auf den Westbalkan geworfen. Könnte die EU schon zu lange gewartet haben und nun ins Hintertreffen gelangen? Hahn: Die Westbalkan-Staaten sind wirtschaftlich sehr eng mit der EU verbunden. Insgesamt rund 75 Prozent des Handels der Region wird mit EU-Ländern abgewickelt, auch rund 75 Prozent der Direktinvestitionen kommen aus der EU. Die EU ist also bei weitem der größte Wirtschaftspartner der Region, da kann ihr niemand das Wasser reichen. Russland mit rund vier Prozent der Investitionen, die Türkei mit rund zwei Prozent und China mit 0,1 Prozent sind weit abgeschlagen. Und gerade Österreich ist am Balkan als Investor äußerst stark vertreten, in Serbien betragen Österreichs Investitionen etwa das Vierfache des russischen Engagements. Europa spielt also die entscheidende Rolle in der noch immer fragilen und instabilen Region. Sicherheit, Prosperität und die Entwicklung hin zu Rechtsstaatlichkeit ist am Westbalkan nur mit Hilfe der EU erreichbar. Und umgekehrt ist auch für die EU die Beitrittsperspektive des Westbalkan ganz wichtig. Es geht darum, Stabilität zu exportieren und nicht Instabilität zu importieren.

Apropos Stabilität. Für die Sicherheit Europas ist auch Stabilität in Afrika – Stichwort Flüchtlingsströme – ganz entscheidend.

Hahn: Der Schutz der EU-Außengrenze beginnt schon weit vor dieser Grenze, nämlich in den Ursprungsländern. Die Migration aus Afrika ist die neue große Herausforderung für die EU. Afrika muss wirtschaftlich aufgerichtet werden. Jede Investition in Afrika ist also eine Investition in unsere Sicherheit. In den EU-Afrika-Fonds werden bereits 4,1 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt investiert. Dieses Geld dient als Hebel zur Mobilisierung von 44 Milliarden Euro an Investitionen aus dem Privatsektor für Afrika. Damit wollen wir das Migrationsrisiko reduzieren.

Das Interview führte Christian Jentsch