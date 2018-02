Von Peter Nindler

Innsbruck – Das Tiroler Grundverkehrsgesetz wurde 1993 als Jahrhundertgesetz gepriesen. Es sollte dem Ausverkauf durch ausländische Investoren einen wirksamen Riegel vorschieben. Doch seither musste der Landtag das Bodengesetz ein Dutzend Mal novellieren. Mit dem Beitritt zur Europäischen Union erfolgte wegen der Kapitalfreiheit eine weitgehende Liberalisierung. EU-Bürger dürfen Immobilien in Tirol kaufen. Aufrecht geblieben ist jedoch Ausländergrundverkehr durch Drittstaatenangehörige. Jetzt dürfte auch der Grunderwerb durch EU-Ausländer gelockert werden.

Denn ein Fall in Innsbruck mit zwei russischen Staatsbürgern brachte das Landesverwaltungsgericht auf den Plan, eine Überprüfung des Grundverkehrsgesetzes beim Verfassungsgerichtshof zu beantragen. Schließlich können Gesellschaften mit Sitz im EU-Raum, die mehrheitlich Russen gehören, Immobilien erwerben. Wie zum Beispiel in der Vergangenheit Hotels in Sölden und Obergurgl. Das gilt laut Grundverkehrsgesetz aber nicht für solche in Österreich beheimatete Gesellschaften, obwohl Österreich ja auch Teil der EU ist.

Wegen Inländerdiskriminierung bzw. Verfassungswidrigkeit fordert das Landesverwaltungsgericht deshalb die Aufhebung des Grundverkehrsgesetzes in diesem Bereich. Dieser Ansicht dürfte das Höchstgericht folgen.

Bodengesetz droht erneut die Aufhebung

Gründen oder betreiben EU-Ausländer in einem EU-Staat außerhalb Österreichs eine Gesellschaft, so dürfen sie Immobilien in Tirol erwerben. Was durch einen Firmensitz in Garmisch oder Bozen möglich ist, geht in Tirol nicht. Das musste ein russisches Ehepaar erfahren, das ein Unternehmen in Innsbruck gegründet und seit 2012 einen Betrieb in der Tiroler Landeshauptstadt führt. Die beiden wollten im Vorjahr in Igls jenes Haus kaufen, in dem sie leben. Dafür benötigten sie jedoch eine grundverkehrsrechtliche Genehmigung, weil sie ja keine EU-Bürger sind.

Die Stadt Innsbruck versagte allerdings den Erwerb und machte den Ausländergrundverkehr geltend: Im Verfahren seien nämlich keine offensichtlich zu berücksichtigenden öffentlichen Interessen am gegenständlichen Kauf erkennbar geworden, wurde argumentiert. Auch die privaten Interessen – das Ehepaar will mit seinem Sohn dauerhaft in Innsbruck bleiben – würden für eine Genehmigung nicht ausreichen.

Mit dieser Begründung wollten sich die russischen Geschäftsleute nicht zufrieden geben und haben Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht eingebracht. Dieses nahm den Fall auf und ortet darin eine Diskriminierung.

Gesellschaften mit Sitz in einem EU- bzw. EWR-Mitgliedstaat sind österreichischen gleichgestellt, obwohl wenn sie wirtschaftlich von Nicht-EU-Bürgern dominiert werden. Deshalb konnten beispielsweise russische Unternehmer Hotels in Tirol kaufen. Das sorgte vor Jahren für Aufregung. Demgegenüber sind Gesellschaften in Österreich benachteiligt, weil sie nur dann als „Inländer“ gelten, wenn mehr als die Hälfte der Anteile im Besitz von Österreichern sind. Das trifft auf das Unternehmen der in Innsbruck lebenden Russen nicht zu. Das Landesverwaltungsgericht beantragte deshalb von sich aus beim Verfassungsgericht die Aufhebung dieser Gleichheitswidrigkeit.

Damit dürfte jedoch auch der Ausländergrundverkehr liberalisiert werden. Eine Aufhebung durch das Höchstgericht gilt als wahrscheinlich, weil es wohl keine sachliche Rechtfertigung für die Ungleichbehandlung gibt. Warum wurde bisher noch nichts unternommen? Weil dies im Ergebnis zu einer sehr weitgehenden – der Intention des Tiroler Landesgesetzgebers offensichtlich widersprechenden – Lockerung der Bestimmungen des Grunderwerbs durch Ausländer führen würde, wie das Landesverwaltungsgericht in seinem Antrag vermutet.