Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – „Highway to hell“ live aus den Boxen, dazu Heizpilze für die äußere und Kaskrapfen für die innere Erwärmung: Die ÖVP heizte ihren Kandidaten, Funktionären und Sympathisanten gestern zum Wahlkampfabschluss in der Maria-Theresien-Straße noch einmal so richtig ein.

Über 9800 Kilometer ist Landeshauptmann Günther Platter in den vergangenen Wochen durchs Land gefahren, die Stimmung, die er aus den vielen Bürgerkontakten mitnehmen konnte, sei positiv. Einmal mehr betonte Platter das schwarze Leitmotiv in diesem Wahlkampf, den „Vorsprung“, den man in den vergangenen Jahren für das Land herausgearbeitet habe. Die Finanzen seien top, ebenso die Beschäftigungslage, das Wirtschaftswachstum sei gestärkt. In den kommenden fünf Jahren müsse es nun aber darum gehen, den Vorsprung auszubauen. Schließlich gehe es um nichts weniger als den sozialen Frieden im Land.

Doch Platter warnte gestern auch die schwarze Wählerschaft vor allzu verfrühtem Siegesjubel. Eine g’mahte Wiesn sei die Wahl am Sonntag für die ÖVP trotz guter Ausgangslage noch lange nicht. Ein Unsicherheitsfaktor sei die Wahlbeteiligung. Platter rief daher einmal mehr zum Urnengang auf. Und natürlich zum richtigen Kreuz in der richtigen Spalte – die da natürlich Günther Platter heißen müsse. Denn eines dürfe es mit der ÖVP nicht spielen – sich von einem Juniorpartner den Ton in der Regierung vorgeben zu lassen. Taktisches Wählen, so Platter, sei deshalb morgen fehl am Platz.

Kernig wurde Platter indes mit einer weiteren Botschaft ans Wahlvolk: „Mit mir wird es keine Experimente geben. In meiner Regierung haben weder linke noch rechte Spinner einen Platz. Dafür ist mir das Land zu schade.“ Hierzu werde er sich nicht nur die erste, sondern auch die zweite Reihe der möglichen Koalitionspartner ganz genau anschauen. Angesprochen dürfte sich hier wohl in erster Linie die FPÖ fühlen.

Eine deutliche Absage erteilte LH Platter gestern auch den Spekulationen um mögliche künftige Ressortaufteilungen: „Das ist eine Respektlosigkeit gegenüber dem Wähler. Dafür bin ich nicht zu haben.“

Dort, wo die Sill in Innsbruck in den Inn mündet, schenkten die Grünen gestern zum Ende ihres Wahlkampfes Gemüsesuppe aus und stärkten ihre Anhänger mit Muffins. Fürs grüne Herz gab’s selbstgemalte Plakate: „Danke fürs Tirol-Ticket.“ Leichte Startprobleme hatte nur das Mikrophon.

Dass sich Spitzenkandidatin und LHStv. Ingrid Felipe erst gar nicht mit der Möglichkeit einer Rückkehr auf die Oppositionsbank beschäftigen will, machte sie mehr als einmal deutlich. Kontrollieren könne man auch von der Regierung aus: „Je näher wir an der VP dran sind, desto besser können wir auf sie aufpassen.“ Und doch holte auch Felipe den warnenden Zeigefinger heraus. Der grünen Anhängerschaft gab sie eines mit auf den Weg in die Wahllokale: „Es steht Spitz auf Knopf. Jetzt oder nie mehr Grüne in Tirol.“ Die Türkisen unter den Tiroler Schwarzen und die FPÖ würden bereits mit all jenen „Betonprojekten“ in den Startlöchern stehen, die die Grünen bereits weggesperrt hätten.

Die Regierungsarbeit der vergangenen Jahre verteidigte Felipe. Es habe viele Erfolge gegeben und einige Kompromisse. Aber auch wenn Letztere teils schmerzhaft gewesen seien, habe man diese stets zum Wohle des Landes gemacht: „Am Ende können wir mit breiter Brust dastehen.“

Das tat zuvor auch Klubobmann Gebi Mair. In weißem „Umweltfighter“-Shirt und schwarzer Hose. Dass FPÖ-Chef Markus Abwerzger den Luft-100er als „g’schissen“ bezeichnet, heißt für Mair nur eines: „Dann scheißen die auch auf die Gesundheit der Tiroler.“

Die Ausgangslage mit dem Rauswurf der Bundesgrünen aus dem Parlament sei für die Tiroler Grünen „unterm Hund“ gewesen, es sei ein Jahr voller Fehler und Fehlentscheidungen gewesen. Jetzt fühlen sich die Grünen wieder gestärkt, man treibe die politische Konkurrenz in Sachfragen – wie der Transitfrage – vor sich her, stichelte Mair in Richtung ÖVP. Selbige brauche daher auch in Zukunft einen Gegenpart. Dieser wollen die Grünen die kommenden fünf Jahre bleiben. Auch damit primär einer nicht in die Verlegenheit zum Mitregieren auch auf Landesebene komme: die FPÖ.