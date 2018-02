Frau Blanik, wie zufrieden sind Sie mit diesem Ergebnis?

Blanik: Natürlich sehr. Wir wollten dazugewinnen — das ist jetzt seit 15 Jahren das beste Landtagswahlergebnis. Auch Platz zwei war ein Ziel von uns. Damit haben wir alles erreicht.

Ist das auch jener starke Zugewinn, den Sie im Wahlkampf so vehement gefordert haben?

Blanik: Wir sind dankbar für jede Stimme.

Heißt das, Sie werden eine Einladung zu Koalitionsgesprächen annehmen?

Blanik: Wenn wir zu Gesprächen eingeladen werden, werden wir Gespräche führen.

Wird die SPÖ dann bei den eingeschlagenen Eckpfeilern für eine Regierungsbeteiligung bleiben?

Blanik: Wir haben ein Programm mit 138 Punkten. Wir haben aber intern noch nicht ausdiskutiert, was die roten Linien sein werden, die nicht überschritten werden dürfen. Wir werden in Gespräche gehen und schauen, was rauskommt.

Wenn rauskommt, dass Sie in die Regierung gehen wollen — werden das der Parteivorstand oder gar die SP-Mitglieder zu beschließen haben?

Blanik: Alle Entscheidungen werden bei uns möglichst breit aufgestellt werden.

Sie selbst haben zuletzt mit einem Regierungsamt geliebäugelt — sofern auch die Ressorts passen?

Blanik: Ich habe viele Dinge erwähnt, die schön wären und die ich mir vorstellen kann: das Wohnen, die Gemeinden, auch das Soziale. Jetzt ist aber der Landeshauptmann am Zug. Er wird zu Gesprächen einladen, die werden wir abwarten und dann schauen wir weiter.

Analog zur Ihrem Wahlkampfmotto: Worauf kann sich Tirol jetzt mit einer gestärkten SPÖ wirklich freuen?

Blanik: Auf ein buntes Parlament, das freut mich demokratiepolitisch sehr. Und auf ganz viel Engagement und Kraft bei der SPÖ für die Projekte, die wir uns für dieses Land vorstellen.

Das Interview führte Manfred Mitterwachauer