Von Wolfgang Otter

Erl – Georg Aicher-Hechenberger, Bürgermeister des Passionsspieldorfes Erl, platzte in der jüngsten Gemeindezeitung in Sachen örtlichem Raumordnungskonzept der Kragen. „Es ist sensationell, mit welch stoischer Ruhe und Gelassenheit man von Seiten der zuständigen Fachgutachter und Amtssachverständigen an diese Aufgabe herangeht und welche Kritikpunkte da aufgeworfen und erfunden werden. Dass man dadurch massiv in die Lebensplanung junger Menschen eingreift, die sich ein Zuhause schaffen wollen, Grund kaufen und bauen wollen, scheint da niemanden zu berühren. Ich kann mich des Eindrucks nicht mehr erwehren, dass in Tirol alles schützenswert ist, nur der Tiroler selber nicht. Grashalme, Biber, Felsformationen, Bäume und sogar Sträucher haben ihre Lobby, nur die Zukunft unseres Landes – unsere Jugend – offensichtlich nicht“, schimpft der Bürgermeister.

Hintergrund, so erläutert Aicher-Hechenberger gegenüber der Tiroler Tageszeitung, für seine harte Kritik sind sechs Jahre Arbeit am örtlichen Konzept, das endlich erlassen werden sollte. Aber in der zuständigen Landesstelle winkt man ab.

„Die ausgewiesenen neuen baulichen Entwicklungsbereiche für eine gewerbliche Entwicklung in Schwaigen G10/zA/D1 (Änderungsbereich 1) sowie für eine Wohnnutzung im Bereich Windhag W3a/z!/D2 (Änderungsbereich 11) werden aus raumordnungsfachlicher und naturkundefachlicher Sicht negativ beurteilt und sind aus raumordnungsrechtlicher Sicht nicht genehmigungsfähig“, teilt man der Erler Gemeindeführung mit. Damit gibt es auch keine Zustimmung zum Gesamtkonzept. U. a. sei für den Planungszeitraum max. die Baulandreserve von ca. einem Hektar für Wohnzwecke erforderlich, kommen die Fachleute zum Schluss. Und dieser Hektar sei bereits vorhanden.

Doch damit verhindert die Raumordnung auch, dass die Gemeinde ein neues Wohngebiet ausweist, das laut BM Aicher-Hechenberger den jungen Erler Familien „zu einem vernünftigen Preis angeboten werden kann“. Die Fläche entstammt einer atypischen Agrargemeinschaft, „die Gemeinde hätte also Zugriff auf die Substanz“, erklärt Aicher-Hechenberger. „Und daher wollten wir dort ein ein bis 1,5 Hektar großes Wohngebiet ausweisen, auch wenn es zugegebenermaßen nicht leicht zu erschließen ist“, räumt der Erler Dorfchef ein. Die derzeit verfügbaren Grundstücke im Dorf seien wesentlich teurer.

„Aber jetzt hat man entdeckt, dass im Bereich Windhag die seltenste und schützenswerteste Magerwiese des Tiroler Unterlands ist“, ärgert sich Aicher-Hechenberger, „wir sind überall spitze, aber leider zu unserem Nachteil.“ Diese Magerwiese verhindert auch die Zustimmung des Sachverständigen für Naturschutz. „Wenn man heute einen Grashalm umbiegt, dann ist man ja ein Verbrecher“, ätzt der Ortschef.

Dabei habe die Fläche den Vorzug, „dass sie landwirtschaftlich nicht interessant ist. Und ich dachte mir, es wäre besser, landwirtschaftlich interessante Flächen nicht zu verbauen, sondern zu erhalten“, schildert Aicher-Hechenberger die Überlegungen der Gemeinde. Er habe im Ort 12 bis 13 junge Leute, die gerne bauen würden. „Es ist unlustig, wenn man einem 20-Jährigen, der das erste Mal kommt, sagt ‚Warte noch‘ und dann muss man ihm mit 26 nochmals sagen ‚Warte weiter‘, weil das Konzept noch nicht fertig ist.“ Das sei eine „Frotzelei“. Denn er bekomme weder einen Quadratmeter Gewerbegrund noch Wohngebiet im nördlichen Bereich von Erl umweit der Grenze zu Bayern genehmigt, „man kann ja eine Gemeinde nicht unter eine Käseglocke stellen“, ärgert er sich. Trotz der Bedenken der Sachverständigen will er am Plan festhalten.