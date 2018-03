Von Karin Leitner

Wien – Bis gestern war er formal Geschäftsführer der niedersächsischen SPD. Seit heute ist Georg Brockmeyer Kommunikationschef der SPÖ. Eine schwierige Aufgabe für den 43-jährigen Freiburger ob der derzeitigen Verfasstheit der Partei von Christian Kern: In der Oppositionsrolle, in die sie zuletzt vor 18 Jahren finden musste, ist sie noch nicht firm.

Was hat er vor, der Mann, der für Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil die Landtagswahl organisierte, bei der die SPD großen Rückstand wettgemacht und Platz eins errungen hat? Im kommenden Jahr steht eine EU-Wahl an, detto eine ÖH-Wahl, die Ex-VSStÖ-Sekretär Brockmeyer als „gewissen Gradmesser dessen, was Stimmungen anlangt“, sieht.

Er wolle „die Kommunikation auf neue Beine stellen“. Ein „Newsroom-Konzept“ werde es geben, „stärkeren Fokus auf Online und digitale Medien“, sagt Brockmeyer, der einst für SPÖ-Chef Alfred Gusenbauer, dann im Europa-Wahlkampf für SPD-Mann Martin Schulz gewerkt hat, im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung.

Auf „direkte Ansprache“ will Brockmeyer ebenfalls setzen. „Im 21. Jahrhundert von der Kanzel herab zu predigen, was das politische Heil ist, funktioniert nicht. Die Menschen wollen ernst genommen werden, auf Augenhöhe sein.“ Was heißt das konkret? Etwas, was sich in Niedersachsen bewährt habe, wolle er für die hiesigen Sozialdemokraten, antwortet Brockmeyer. Weg von Großveranstaltungen, hin zu „Townhall-Meetings“: Der Politiker stehe nicht auf einer Bühne, sondern in der Mitte des Raumes. Er begrüße kurz, rede nicht lang, er beantworte Fragen der Zuhörer. „Auf Bierdeckel, die zu Beginn verteilt worden sind, haben sie diese bei 90 dieser Wahlveranstaltungen in Niedersachsen geschrieben. Auf die Art trauten sich auch Menschen, die schüchtern sind, zu fragen.“ Das, was erreicht werden hat sollen, sei erreicht worden: „Das hat sich herumgesprochen. Und es kamen letztlich 50 Prozent Parteimitglieder zu diesen Meetings – und 50 Prozent solche, die sich potenziell vorstellen können, uns zu wählen. Solche Leute anzusprechen und mitzunehmen – dahin muss eine politische Kampagne getrimmt sein.“

Wie will er es mit Hausbesuchen halten, auf die viele Rote schwören? Hausbesuche seien gut; „man muss es aber geschickt machen. Wenn Ehrenamtliche an 200 Türen klopfen, aber nur fünf geöffnet werden, ist das frustrierend und bringt nichts. Man muss wissen, wo man anklopft“, befindet Brockmeyer. „Datenbasierter Wahlkampf“ sei vonnöten. „Es gibt bestimmte Milieus, die affin sind für die SPÖ, die wollen eine Kümmererpartei. Mit Hilfe von Marktforschung und Wahlsprengelergebnissen kann man diese finden.“ Bei der Wahl in Wien im Jahr 2015 habe die dortige SPÖ gezeigt, wie das geht: „Sie lag in den Rohdaten unter 30 Prozent, geworden sind es 39.“

Und inhaltlich, warum reagiert die SPÖ nur – und agiert nicht? „Eine Oppositionspartei muss auf das, was die Regierung macht, reagieren. Die SPÖ wird wieder auf gutem Weg sein, wenn sie darstellen kann, wie eine positive Zukunft für Österreich und Europa ausschaut – und dass es das nur mit ihr geben kann.“ Die Botschaften müssten zugespitzt und verständlich sein: „Sozialdemokraten wollen die Welt verändern, sie reden über alles – bis in das kleinste Detail. Es geht aber um einige wenige Kernbotschaften.“ Europaweit müsse für Genossen das Diktum des früheren deutschen Politikers Ferdinand Lassalle gelten: „Aussprechen, was ist. Etwa, dass ein Nulldefizit alleine zu wenig ist. Es ist falsch, nur zu sparen. Wir müssen auch investieren. Genauso dumm ist, dass ÖVP-Kanzler Kurz zwar das EU-Budget nicht erhöhen will, ansonsten aber jede europapolitische Vision vermissen lässt.“

Wahlkampfsprech hat Brockmeyer am ersten Arbeitstag in der SPÖ-Zentrale schon drauf.