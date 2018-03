Innsbruck – Es ist keine Neuigkeit, denn der österreichische Vertreter im Europäischen Rechnungshof, Oskar Herics, hat bereits im September den Ausbau der Brennerachse als nationalen Fleckerlteppich bezeichnet und die 2017 zugesagte EU-Förderung der Bahninfrastruktur auf 40 Prozent kritisiert.

Im Juni bzw. Juli soll der Bericht zur transnationalen Eisenbahnachse Berlin – Palermo vorliegen, in einem Interview in der aktuellen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins Trend legt Herics aber noch einmal nach. Wegen der bekannten Probleme mit den Zulaufstrecken in Bayern und Italien will Herics Kürzungen der zugesagten EU-Förderungen nicht ausschließen. „Ausschließen würde ich gar nichts, schließlich werden hier viele Milliarden Euro nicht wirkungsvoll eingesetzt. Bis hin zu einem möglichen Vertragsverletzungsverfahren ist alles offen“, sagte er gegenüber dem Trend. Bis 2019 wird die EU den Brennerbasistunnel mit rund 1,7 Milliarden Euro fördern.

Mit seinen Beanstandungen trifft der EU-Rechnungshofprüfer einen wunden Punkt bei der Realisierung der Brennerachse, den der Bundesrechnungshof in seinem jüngsten Bericht vom Vorjahr ebenfalls aufgezeigt hat. Rund zehn Milliarden kostet der 55 Kilometer lange Brennerbasistunnel ohne Finanzierungskosten. Er soll spätestens 2027 in Betrieb gehen. Die finanziellen Aufwendungen für die Zulaufstrecke im bayerischen Inntal werden mit 2,6 Milliarden Euro beziffert, jene für den Abschnitt Franzensfeste – Waidbruck in Südtirol mit 1,6 Milliarden Euro. Im Gegensatz zu Deutschland, wo der Planungsprozess für den notwendigen Nordzulauf 2017 neu aufgesetzt wurde und der Ausbau nicht vor 2040 abgeschlossen sein wird, gibt es in Italien Fortschritte. Die Finanzierung für den ersten Streckenabschnitt ist gesichert, doch der Europäische Rechnungshof fordert darüber hinaus ein Gesamtkonzept bis Verona inklusive Umfahrung Bozen. Das liegt allerdings noch nicht vor.

Bayern stand in der Vorwoche im Mittelpunkt eines Treffens der Brennerkorridorplattform. Hier soll zumindest der Planungsprozess beschleunigt werden. Doch das alles ist dem Europäischen Rechnungshof zu wenig. Seine Expertise dürfte sich deshalb nicht wesentlich von der des Rechnungshofs in Wien unterscheiden. Laut RH müsste das Verkehrsministerium alles unternehmen, um bilaterale, völkerrechtlich verbindliche Vereinbarungen zwischen Deutschland, Italien und Österreich abzuschließen. „Diese sollen die Finanzierung und die Inbetriebnahme der Projekte der nördlichen und südlichen Zulaufstrecke möglichst zeitgleich mit dem Brennerbasistunnel – gegebenenfalls durch Sanktionen auf internationaler Ebene – sicherstellen“, heißt es im Bericht vom März 2017. Und Herics meinte im September, dass angesichts der fehlenden Zulaufstrecken das Abrufen von Mitteln „nach nationalen Aspekten“ ein Tabu sein müsse.

Der Chef der Brennerbasistunnelgesellschaft, Konrad Bergmeister, beurteilt die Kritik des EU-Rechnungshofs nüchtern. Dass Druck auf Deutschland und Italien ausgeübt wird, liegt naturgemäß in seinem Interesse. Für die Verlagerung des Gütertransports von der Straße auf die Scheine darf es weder einen Flaschenhals in Bayern noch in Oberitalien geben. Tirols LH Günther Platter bezeichnet den Tadel von Herics als Rückenstärkung für seine Position gegenüber Deutschland. „Die Zulaufstrecken im Norden und Süden müssen gewährleistet sein, um die volle Effizienz des Brennerbasistunnels als längstem Tunnel der Welt auszuschöpfen. Bayern ist hier trotz internationaler Verpflichtungen säumig“, so Platter. (pn)