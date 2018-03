Innsbruck, Kals – Das geplante Kraftwerksprojekt Haslach am Kalserbach in Kals am Großglockner sorgt seit 2010 für heftige Debatten. Im Juli vor knapp acht Jahren hat die Gemeinde um die wasserrechtliche Genehmigung des Kleinkraftwerks mit einer Leistung von 7,96 Megawatt angesucht. Es wäre das zweite, denn am Kalserbach gibt es bereits ein Kraftwerk der Tiwag mit 11,7 Megawatt. Zuerst ging es jahrelang um die Frage, ob das Kraftwerk wegen des Vorkommens der Deutschen Tamariske überhaupt errichtet werden kann. Denn das Ufergewächs spielt eine zentrale Rolle bei der Ausweisung der europäischen Natura-2000-Schutzgebiete. Weil aber nur ein Teil des Kalserbachs unter Natura-2000-Schutz gestellt wurde, können die Kraftwerkspläne weiterverfolgt werden. In Osttirol wird deshalb von einem politischen Deal gesprochen.

Vergeblich drängte dann der Landesumweltanwalt auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Weil davon auszugehen sei, dass ganze Gewässerverzweigungen „in der geplanten Restwasserstrecke trockenfallen werden“, wie es in der Stellungnahme des Umweltanwalts damals hieß. Doch er blitzte ab. Gleichzeitig hofften das Ökobüro in Wien und der Umweltverband WWF auf Parteistellung im Wasserrechtsverfahren. Aus ihrer Sicht stehe das beantragte Wasserkraftwerk im Widerspruch zur Europäischen Wasserrahmenrichtlinie, die ein Verbesserungsgebot bzw. ein Verschlechterungsverbot vorsehe. Deshalb sei die so genannte Aarhus-Konvention anzuwenden, das den anerkannten Umweltorganisationen Parteistellung in Wasserrechtsverfahren einräumt.

Die Wasserrechtsbehörde im Land lehnte diese Forderung jedoch ab, das Ökobüro und der WWF wandten sich daraufhin an das Landesverwaltungsgericht. Zwischenzeitlich festigte der Europäische Gerichtshof (EuGH) im Dezember jedoch diese Position der Umweltinitiativen. Doch die Wasserrechtsbehörde blieb unbeeindruckt und argumentierte noch im Jänner 2018, dass nach derzeitigem Ermittlungsstand sowie bei Einhaltung bestimmter Auflagen vom Kraftwerk Haslach keine Verschlechterung des Gewässerzustands zu erwarten sei.

Das Landesverwaltungsgericht gab hingegen in einer vorliegenden Entscheidung den Umweltinitiativen Recht, weil am Kalserbach potenziell Auswirkungen auf den Gewässerzustand möglich seien. Dem Urteil des EuGH wurde voll entsprochen und damit wohl die Richtschnur für andere Verfahren gezogen. (pn)