Von Miriam Hotter

Hochfilzen – Ein lautes, dumpfes Dröhnen hallt durch die Luft. Die Soldaten am Truppenübungsplatz in Hochfilzen recken ihre Gesichter gen Himmel, als plötzlich zwei schwarze Hubschrauber über den Baumkronen auftauchen und Kurs auf die Berge nehmen. Einige Minuten schweben sie über einem Schneefeld, bevor die Soldaten im Hubschrauber fünf Kilogramm Sprengstoff herabschmeißen. Bums! „Man führt gerade eine Testsprengung durch, um zu schauen, wo sich eine geeignete Stelle befindet, an der später dann der Bundespräsident eine Sprengung durchführen darf“, erklärt Oberst Klaus Zweiker.

Lawinensprengungen sind Teil der Bundesheer-Großübung „Capricorn 2018“ („Steinbock 2018“). Das Ausbildungsvorhaben ist ein Projekt der Pooling&Sharing „Mountain Training Initiative“ und findet alle zwei Jahre statt. Vom 5. bis 16. März ist Hochfilzen Schauplatz der Großübung, an der 532 Soldaten aus acht Nationen teilnehmen, darunter Österreich, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Polen, Slowenien, Tschechien und erstmalig auch die USA. Die Übung soll dazu dienen, die teilnehmenden Soldaten für den Einsatz im Hochgebirge zu wappnen.

Wie sich die Soldaten dabei schlagen, konnten Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Verteidigungsminister Mario Kunasek gestern miterleben. In zwei großen Kampfhubschraubern wurden sie zum Truppenübungsplatz geflogen, wo bereits belgische Soldaten auf sie warteten. Der Verteidigungsminister schüttelte ihnen die Hand und wollte wissen, wie es ihnen hier gefällt. „It’s great“, antwortete einer von ihnen.

Großartig findet die Übung auch Petra Blaschke, eine von insgesamt zwölf teilnehmenden Frauen. Die 23-Jährige ist in Seefeld stationiert. In Hochfilzen soll sie sich Fähigkeiten aneignen, die sie für einen Einsatz im Hochgebirge braucht; darunter Scharfschießen, die Anwendung verschiedener Transportmittel wie Skidoo und Hägglund, auch in der Durchhaltefähigkeit werden die Soldaten trainiert. „Das Tolle an der Ausbildung ist, dass man mit Menschen aus verschiedenen Nationen zusammenarbeitet“, sagt Blaschke.

Warum ist das wichtig? Bundespräsident Alexander Van der Bellen gibt als Oberbefehlshaber die Antwort. „Dadurch entsteht eine Wechselseitigkeit. Andere helfen uns, wo wir uns nicht auskennen. Und wir kennen uns in den Bergen aus und können unser Wissen weitergeben.“