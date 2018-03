Von Karin Leitner

Wien – Am 12. März 1938 marschierten Hitlers Truppen in Österreich ein; viele jubelten darob. Heute wird des „Anschlusses“ an Nazi-Deutschland von vielen und vielerorts gedacht. So auch von der Bundesregierung.

Sie will „ein bleibendes Zeichen der Erinnerung setzen“, wie es in einem Ministerratsvortrag, der der TT vorliegt, heißt. „An einem zentralen Platz in der Wiener Innenstadt“ solle der Ort dafür sein. Eine „Namensgedenkmauer“ für die in der Shoah ermordeten Jüdinnen und Juden aus Österreich ist vorgesehen. „Damit soll verdeutlicht werden, dass diese rund 66.000 Toten keine anonyme Menge, sondern lauter Individuen mit einer persönlichen Geschichte sind.“ Internationale Vorbilder seien die – im Jahr 2005 eröffnete – Shoah-Gedenkstätte in Paris, das Nationaldenkmal für die jüdischen Märtyrer Belgiens in Brüssel und das in Amsterdam geplante niederländische Holocaust-Memorial.

„Für die jüdische Bevölkerung Österreichs begann 1938 ein beispielloser Leidensweg, der uns auch heute noch beschämt und betroffen macht. Dieses dunkle Kapitel unserer Geschichte darf nie in Vergessenheit geraten“, sagt ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz. „Das Andenken an unsere vertriebenen und ermordeten jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger muss uns eine ständige Verpflichtung sein. Ein derartiges beispielloses Verbrechen darf nie wieder möglich werden“, befindet FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Koalitionär beschlossen wird der Shoah-Erinnerungsort am Mittwoch. Im dazugehörigen Papier ist auch vermerkt: „Österreich hat lange benötigt, um sich seiner Vergangenheit offen und ehrlich zu stellen. Wir haben erkannt, dass Österreicherinnen und Österreicher nicht nur Opfer, sondern auch Täterinnen und Täter waren. Dieser Erkenntnis und der daraus resultierenden historischen Verantwortung hat unser Land konkrete Taten folgen lassen – oft jedoch leider in zu geringem Maße oder erst mit großer Verspätung.“

Die katholischen Bischöfe äußern sich ebenfalls zu dem, was vor 80 Jahren geschehen ist. Ihre damaligen Vorgänger hätten – wie auch Politiker, Künstler und Wissenschafter – die katastrophalen und menschenverachtenden Konsequenzen „nicht deutlich genug erkannt oder benannt“. Auch heute schmerze noch, dass die Christen – „auch und gerade die Bischöfe“ – 1938 und in den Jahren des NS-Furors danach „nicht stärker der Macht des Hasses, der Unmenschlichkeit und der Diktatur entgegengetreten sind“.