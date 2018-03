Bogota – Kolumbien hat erstmals seit dem Friedensschluss mit der linken FARC-Guerilla ein neues Parlament bestimmt. Die Wahl am Sonntag galt auch als Test für die Präsidentenwahl am 27. Mai. „Wir können mit Stolz sagen, dass es die ruhigsten Wahlen in der jüngeren Geschichte Kolumbiens sind“, sagte Präsident und Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos bei der Stimmabgabe in der Hauptstadt Bogotá.

Der Präsident hat in Kolumbien eine sehr starke Stellung und leitet die Regierung. Die vom rechten Ex-Präsidenten Álvaro Uribe angeführte Partei Centro Democrático (CD) lag in Umfragen vor dem Wahlgang mit 17 Prozent vorne gelegen. Die Partei steht für den knallharten militärischen Kurs gegen die Guerilla Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (FARC) in den Jahren von 2002 bis 2010, als Uribe Präsident war und Santos sein Verteidigungsminister.

Die Zentrumsparteien der Regierungskoalition von Santos konnten jedoch zusammen auf mehr als 25 Prozent hoffen. Die nach dem Friedensschluss 2016 in eine Partei umgewandelte FARC lag dagegen mit einem Prozent in den Umfragen weit abgeschlagen. Vielen Kolumbianern sind die früheren Rebellen wegen ihrer jahrzehntelangen grausamen Anschläge verhasst. Der ehemaligen Guerilla stehen nach den Bestimmungen des Friedensvertrags aber unabhängig von ihrem Stimmenanteil mindestens fünf der insgesamt 166 Sitze im Abgeordnetenhaus und fünf der 102 Senatssitze zu.

Wahl der Präsidentschaftskandidaten

Neben der Parlamentswahl fanden auch Vorwahlen zur Bestimmung der Präsidentschaftskandidaten des rechten Wahlbündnisses um Uribe und einer Mitte-Links-Allianz statt. Bei den rechten Kräften um Uribe galt der Senator Iván Duque als aussichtsreich, im linken Lager konnte sich der frühere Bürgermeister von Bogotá, Gustavo Petro, gute Chancen ausrechnen. Santos darf am 27. Mai nicht mehr antreten, da die Verfassung eine Wiederwahl nicht vorsieht. Mehr als 36 Millionen Kolumbianer waren wahlberechtigt. Belastbare Ergebnisse werden nach Auszählung von rund 80 Prozent der Stimmen erst am Montagmorgen erwartet. Die Wahllokale schließen um 16.00 Uhr Ortszeit (22.00 Uhr MEZ).

Es ist die erste Wahl seit dem Friedensabkommen. Vor gut einem Jahr unterschrieb FARC-Chef Rodrigo Londono an der Seite von Santos das Abkommen, das Lateinamerikas ältesten bewaffneten Konflikt beenden sollte. Die FARC wandelten sich um in eine politische Partei namens Alternative revolutionäre Kraft des Volkes mit derselben Abkürzung FARC.

Londono, besser bekannt unter seinem Guerilla-Kampfnamen Timochenko, war als FARC-Spitzenkandidat bei der Präsidentschaftswahl am 27. Mai vorgesehen. Allerdings wird daraus nichts, weil er einen Herzinfarkt erlitt. Vor der Parlamentswahl gab es unter den Meinungsumfragen keine, die für die FARC mehr als die für sie reservierten zehn Sitze sah. (APA/dpa/AFP)