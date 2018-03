Von Peter Nindler

Innsbruck – ÖVP und Grünen stehen noch intensive Verhandlungstage zur Bildung einer neuen Landesregierung bevor, doch am Wochenende sollen die Koalitionsgespräche finalisiert werden. Große Brocken wie die Skiverbindung Pitztal/Ötztal sollen bereits abgehakt worden sein. Sollte es nicht noch zum großen Konflikt kommen, dürfte Anfang der nächsten Woche der Koalitionspakt vorliegen. Für 21. März sind der Parteivorstand der ÖVP und die Landesversammlung der Grünen anberaumt, die dann noch die Regierungsvereinbarung absegnen müssen.

In der Landeshauptstadt ist man hingegen noch nicht so weit. Der anlaufende Wahlkampf in Innsbruck treibt aber seine ersten Blüten. Rudi Federspiel (FPÖ) persifliert auf seiner Facebook-Seite die ersten Wahlplakate von BM Christine Oppitz-Plörer (FI). Der virale Konter im sozialen Netz auf Seiten der Bürgermeisterliste ließ jedoch nicht lange auf sich warten.

Wirtschafts- und Umweltvertreter schlagen ihre Pflöcke ein

Die Wirtschaft mit der Industriellenvereinigung und der Wirtschaftskammer auf der einen sowie die Umweltinitiativen wie WWF auf der anderen Seite bilden derzeit die außerparlamentarischen Gegenpole zu den aktuellen Koalitionsgesprächen von ÖVP und Grünen. Bis Mitte nächster Woche soll die Regierung stehen, am 21. März will die ÖVP ihren Parteivorstand und die Grünen ihre Landesversammlung einberufen. Deshalb schlagen Industrie und WWF vorsorglich ihre Pflöcke ein.

Für die Industriellenvereinigung geht es vor allem um den Standort Tirol: Die künftige Landesregierung soll u. a. die Verkehrsinfrastruktur wie die Bahn im Oberland (zweigleisig) ausbauen, eine zweite Röhre im Arlbergtunnel sowie eine zeitgemäße Straßenverbindung ins Außerfern forcieren. Eine Grundbedingung ist für die Industrie überdies der konsequente Ausbau der Wasserkraft. Und für die Wirtschaft dürfe es keine wettbewerbsverzerrenden benachteiligenden Regulative wie Fahrverbote, Maut oder Kontrollen bei der Bewältigung der Transitproblematik geben.

Demgegenüber fordert der WWF mehr Naturschutz: Dazu gehörten eine kraftwerksfreie Zone am Inn, weitere Natura-2000-Schutzgebiete oder das endgültige Aus für die Erweiterungspläne des Kaunertal-Kraftwerks, wie es gestern in einer Aussendung hieß.

Fernpass und Pitztal/Ötztal bereits ausgeräumt

Und wie sieht es bei den Koalitionsverhandlungen selbst aus? In den einzelnen Untergruppen wird intensiv am Koalitionspakt gefeilt. Die immer wieder kolportierten Hürden wie Fernpassscheiteltunnel oder der Skigebietszusammenschluss Pitztal/Ötztal, bei dem die Grünen neue Pisten ablehnen, sollen bereits ausgeräumt worden sein. Klar ist, dass bei der neuen Verkehrslösung ins Außerfern das 7,5-Tonnen-Limit bleiben muss und keine neue Transitroute entstehen darf. Gleichzeitig geht es um eine Entlastung der Bevölkerung im Gurgltal. Bei Pitztal/Ötztal wird auf die Behördenverfahren verwiesen. Vielmehr stehen derzeit die heuer auslaufenden Seilbahngrundsätze im Mittelpunkt der Verhandlungen. Hier will Schwarz-Grün die Vorgangsweise zur Neufassung festlegen. Neu­erschließungen sind tabu, doch der Konflikt steckt im Detail, und zwar in der Erschließung von bisher unberührten Geländekammern.

Die Beschleunigung von Umwelt- und Naturschutzverfahren ist ebenfalls ein heikler Punkt wie die von den Grünen geforderten zusätzlichen Schutzgebiete. Wobei jüngste Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs viele (politische) Reibungsflächen aus den Umweltverfahren herausgenommen haben. Das trifft zugleich auf die Mindestsicherung zu. Der Verfassungsgerichtshof hat zuletzt die Deckelung und die Wartefristen im niederösterreichischen Modell aufgehoben.

Agenden könnten überwandern

Ein Bündel an Maßnahmen soll „leistbares Wohnen“ zum eigentlichen Leuchtturmprojekt von Schwarz-Grün II machen. Über mögliche Eingriffe der Politik mit Raumordnungsverträgen, Vorbehaltsflächen oder Grundpreisobergrenzen wird noch intensiv diskutiert. Hier spielt der VP-Bauernbund als Vertreter der Grundbesitzer in den Regierungsverhandlungen eine zentrale Rolle. Gleichzeitig benötigt es eine enge Kooperation mit der Stadt Innsbruck.

ÖVP und Grüne hoffen, dass am kommenden Wochenende der Koalitionspakt im Großen und Ganzen finalisiert wird. Danach geht es um die Ressorts und die Regierungsmitglieder. Das ist noch alles offen. Umwelt und Verkehr dürften allerdings weiter bei den Grünen bleiben, möglicherweise wandert die Europäische Verkehrspolitik zu LH Günther Platter (VP). Gerüchteweise könnte der Sport grün werden. Ob die Pflegeagenden weiter bei der Gesundheit bleiben oder zurück ins Sozialressort wandern, darüber wird ebenfalls spekuliert. Möglicherweise kommt es aber zu einer größeren Ressort-Rochade.