Von Wolfgang Otter

Kufstein – Eine Garçonnièr­e (22 Quadratmeter) um 475 Euro, eine 66-Quadratmeter-Wohnung um 770 Euro oder 90 Quadratmeter um 1300 Euro – die Wohnpreise am freien Markt in der Festungsstadt gehen steil nach oben. Kufstein ist als Wohn- und Studienort attraktiv, was sich in den Preisen niederschlägt. Für Werner Kainz (Parteifreie), Obmann des Wohnungsausschusses, aber auch die Folge des Umstands, dass viele Anleger Wohnungen erwerben. Damit steigen nicht nur die Kaufpreise, sondern auch die Mieten. Gleichzeitig wollen immer mehr eine günstigere Wohnung ergattern, für die die Stadt das Vergaberecht hat. An die 3000 Wohnungen können von der Stadt vergeben werden, „derzeit haben wir 670 Ansuchen offen“, sagt Kainz, und das seien wesentlich mehr, als sein Ausschuss laufend an freien Wohnungen zu vergeben habe. Was er bemerke: „Es sind sehr viele dringende Fälle darunter.“ In welche Richtung sich die Mietspirale weiterdreht, könne er schwer sagen, aber Projekte wie der Ausbau der Südtiroler Siedlung im Stadtteil Sparchen tragen zur Entschärfung bei. Nur dauere dies noch, bis diese Gebäude bezugsfertig sind.

Wohnen muss leistbarer werden – so lautet angesichts der Situation die plakative Forderung von Gemeinderat Alexander Gfäller von den Kufsteiner Sozialdemokraten in einer Presseaussendung. Die SPÖ Kufstein tritt für einen Baurechtszins für Wohnungsbauten ein, möchte die Vertragsraumordnung offensiv anwenden und die Vorbehaltsflächen für sozialen Wohnbau forcieren, eine Zweckwidmung des Wohnbauförderungsbeitrages sowie die Wohnbauförderung als zentrales Steuerungsinstrument seien ebenfalls möglich. „Jetzt handeln heißt die Devise, um endlich in die Gänge zu kommen“, fordert der SPÖ-Gemeinderat von Land und Gemeinde. Er erinnert auch an den Umbau der Südtiroler Siedlung in Sparchen, „hier besteht zurzeit die Möglichkeit, einen ganzen Stadtteil neu zu gestalten und mitzuentwickeln, dies stellt auch für die Stadtgemeinde eine einmalige Chance dar“.

Noch ein Projekt möchte Gfäller endlich realisiert sehen: das Haus der Vereine – ein Projekt, das im Areal des Kulturhauses geplant ist. Laut Gfäller warten die Vereine bereits darauf und die „Wohnungen werden auch dringend benötigt“.

Mit seinen Forderungen rennt er offene Türen bei Bürgermeister Martin Krumschnabel (Parteifreie) ein. So verfolge man das Projekt des Hauses der Vereine weiter, sagt der Stadtchef. Leistbares Wohnen stünde auf seiner Agenda ganz oben. „Wir sind derzeit auch dabei, unser Raumordnungskonzept zu überarbeiten. Dabei soll es für sozialen Wohnbau Bonuspunkte in der Bebauungsdichte geben“, erklärt BM Krumschnabel. Aber noch eines sei wichtig: „Es muss auch das Land die Bedingungen ändern, damit das Bauen billiger wird.“