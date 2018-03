Von Peter Nindler

Innsbruck, Wien – Wenn Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) sparen muss, dann kann er das nicht ausschließlich im System. Denn dann tröpfelt’s nur. Das große Geld steckt in den Bauvorhaben und in den ÖBB. Bis 2026 sollen sich bei der Staatsbahn die Schulden auf rund 30 Milliarden Euro erhöhen. Deshalb wird gebremst. Muss der Minister auch, soll er doch zusätzlich 400 Millionen Euro bis 2019 einsparen. Und da kommt der Brennerbasistunnel ins Spiel. Zehn Milliarden kostet der 55 Kilometer lange Eisenbahntunnel.

In den vergangenen Tagen wurden die Rahmenpläne überarbeitet, und plötzlich standen in der Einsparungszeile 100 Millionen Euro weniger für das Milliardenprojekt. Jetzt ist die Aufregung groß, schließlich gilt der Brennertunnel ja als Eckpfeiler im Tiroler Anti-Transit-Kampf. Er soll bis 2026 die von Italien und Deutschland geforderten Kapazitäten für die Verlagerung der Gütertransporte von der Straße auf die Schiene sicherstellen. Deshalb mahnt auch LH Günther Platter (VP) die Bundesregierung: „Der Brennerbasistunnel ist ein verkehrspolitisches Jahrhundertprojekt Europas, das zu einer Transit-Entlastung in Tirol führt. Auch die Republik Österreich muss sich an die Vereinbarungen halten.“ Tirol zahlt selbst rund 200 Millionen Euro aus dem Landesbudget für den Tunnel. Platter verweist darauf, dass es schon einmal Einsparungen gegeben habe, „weitere werden von mir sicher nicht akzeptiert“. Wegen der dramatischen Transit-Entwicklung in Tirol dürfe man keine Zeit mehr verlieren.

Im Ministerium beruhigt man indessen: Es würden 2018 lediglich 100 Millionen weniger verbaut, weil es bei der Auftragsvergabe des Bauloses Pfons – Brenner Probleme gibt. Schließlich ist der Partner der Porr, die italienische Baugesellschaft Condotte, in eine finanzielle Schieflage geraten. Ob das Baulos mit einer Vergabesumme von 966 Mio. Euro neu ausgeschrieben werden muss, entscheidet sich demnächst. Mittlerweile wurde der Präsident des Verwaltungsrates der Condotte, ­Duccio Astaldi, in Italien wegen des Verdachts auf Schmiergeldzahlungen verhaftet.

Zurück zu den 100 Millionen Euro: Diese seien dem Baufortschritt geschuldet, würden aber nicht gestrichen, verlautet das Ministerium. Schließlich schreite der Bau voran, Verzögerungen würden die Kosten lediglich erhöhen. Die 100 Millionen würden nur zeitlich verschoben werden. In den vergangenen sechs Jahren hat die Basistunnelgesellschaft bereits 450 Mio. Euro beim Bau eingespart, bei den Ausschreibungen und beim Abschmelzen der Risikovorsorge von 500 Mio. Euro konnten 200 Millionen „gewonnen“ werden. Bis zum Februar 2018 wurden knapp 80 km der 200 Tunnelkilometer ausgebrochen; davon 18 Kilometer Haupttunnel, 29 km Erkundungsstollen und etwa 30 km an Zufahrts-, Rettungs- und Logistikstollen.