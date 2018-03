Innsbruck – Die Klubchefs von ÖVP und Grünen, Jakob Wolf und Gebi Mair, versuchten gestern bei den Koalitionsverhandlungen noch die offene Aufgabenliste abzuarbeiten, heute oder morgen soll dann die große Koalitionsrunde mit LH Günther Platter (VP) und LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) tagen. Am Wochenende dürften auch die personellen Weichenstellungen in beiden Parteien erfolgen.

In der Tiroler Volkspartei ist die große Frage, ob und welche Regierungsmitglieder Platter wechselt. Wohnbau-LR Johannes Tratter oder Wirtschafts-LR Patrizia Zoller-Frisch­auf wurden zuletzt genannt. Möglicherweise will sich Gesundheits-LR Bernhard Tilg von sich aus nach zehn Jahren im Amt verändern und wieder in der Wissenschaft an­docken. Vor seinem politischen Engagement war er Rektor der privaten Universität des Landes UMIT in Hall.

Bei den Grünen wird die Entscheidung, wer Sozialreferentin Christine Baur nachfolgt, wohl zwischen Klubchef Gebi Mair und LA Gabi Fischer fallen. Doch nicht nur in der Regierung und in den Landtagsklubs dreht sich das Personalkarussell, sondern auch in der Beamtenschaft. Dem Vernehmen nach muss sich Ingrid Felipe eine neue Bürochefin suchen, Alexandra Medwedeff dürfte es zum Verkehrsverbund Tirol ziehen.

Dass die Leitung der Sozialabteilung, die 500 Millionen Euro verwaltet, nur intern und mit einer Bewerbungsfrist von nur zwölf Tagen ausgeschrieben wurde, sorgt indes für Kritik und Spekulationen. Am 1. Juli wird Johann Wiedemair in Pension gehen. „Es kann nicht sein, dass man hier kurzfristig für auszumusternde Regierungsbüro-Mitarbeiter oder etwaige ausrangierte Landesräte einen Posten schafft“, kritisiert der stellvertretende SPÖ-Parteivorsitzende und NEO-Abgeordnete Georg Dornauer. Mit Wiedemair gehe ein überaus erfahrener und verlässlicher Beamter in den wohlverdienten Ruhestand. „Seine Nachfolge darf daher keine Husch-Pfusch-Aktion sein und auch kein Politikum im Sinne des schwarz-grünen-Stillstandes“, so Dornauer.

Gute Chancen werden Platter-Mitarbeiter Michael Kirchmair eingeräumt, auch Patientenanwalt Birger Rudisch gilt landhausintern als Anwärter für einen Karrieresprung.

Ende des Jahres wird dann der höchste Landesbeamte in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Landesamtsdirektor Josef Liener gilt als Ruhepol im Landhaus, der bisherige Kabinettschef von Landeshauptmann Günther Platter, Herbert Forster, dürfte ihn beerben. Spekuliert wurde immer wieder auch mit Hannes Tratter, der schließlich vor seiner politischen Tätigkeit als Bürgermeister von Hall und jetzt als Landesrat Bezirkshauptmann von Kufstein war.

Und noch eine hochkarätige Personalbesetzung in Tirol steht im Frühjahr an, die Ausschreibung endet bereits Anfang April. Ab 2019 löst bekanntlich ein Bildungsdirektor die Landesschulratspräsidentin Beate Palfrader (VP) ab, die Bildungsabteilung des Landes und der Landesschulrat verschmelzen. Mit dem Vorstand der Bildungsabteilung im Land, Paul Gappmaier, und dem Direktor des Landesschulrats, Reinhold Raffler, gibt es ebenfalls zwei haushohe Favoriten. (pn)