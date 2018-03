Von Carmen Baumgartner-Pötz

Wels – 9.44 Uhr, Bahnhof Wels. FPÖ-Innenminister Herbert Kickl schwingt sich aus der Railjet-Lok im Cobra-Design. Ministerfreuden: Das letzte Stück ab Linz durfte er ganz vorne mitfahren. Dann geht es für ihn und den mitgereisten Medientross zur ehemaligen Minoritenkirche, die jetzt das Stadtmuseum beheimatet. Dort steht am Freitagvormittag eine Art „Wohlfühltermin“ an; für den Ressortchef eine willkommene Abwechslung nach der Aufregung der vergangenen zwei Wochen rund um den Verfassungsschutz.

Polizisten aller Einheiten – von der Alpinpolizei über Spurensicherung bis zur Cobra – haben im ehemaligen Kirchenschiff Aufstellung genommen, am Stadtplatz kreist bereits der Hubschrauber. Im Rahmen der „Rekrutierungsoffensive“ der Polizei gilt es, eine neue Rekrutierungs- und Imagekampagne vorzustellen. Ziel dieser ist es, „die Besten der Besten gezielt anzusprechen“. Bis zum Ende der Legislaturperiode werden 2100 zusätzliche Planstellen und 2000 neue Ausbildungsstellen geschaffen, denn der Polizeikader ist überaltert. Jährlich gibt es rund 800 Abgänge.

Junge, sportliche Menschen ab 18 sollen nun verstärkt für den Polizeiberuf motiviert werden, unter anderem mit bekannten Polizeisportlern als Testimonials. Und so wirbt Skirennläufer Max Franz mit dem Slogan „Auf Streif und Streife unterwegs“, Biathlet Julian Eberhard spendiert den Text „Mit Langlaufen und Langfingern beschäftigt“. Der Bewerbungsprozess soll deutlich gestrafft werden, drei Prüfungstage innerhalb von maximal zwei Monaten sind das Ziel. Bisher konnte es rund acht Monate dauern, bis Bewerber Bescheid bekamen, ob sie zur Polizeischule zugelassen werden oder nicht. „In der Zeit haben wir sie verloren bzw. haben sie sich für einen anderen Beruf entschieden“, berichtet der oö. Landespolizeidirektor Andreas Pilsl aus der Praxis. Ebenfalls neu: Sichtbare Tätowierungen bei Bewerbern sind kein Ausschlussgrund mehr, freilich dürfen sie nicht anstößig sein oder das Vertrauen in die Polizei beschädigen (alle Infos auf polizeikarriere.com). Ein Schwerpunkt wird auf das persönliche Gespräch mit den Interessierten gelegt.

„Die Sicherheit in Österreich zu erhöhen, ist mein politischer Auftrag, und es fehlt nicht an Herausforderungen“, ist Kickl ganz in seinem Element als Ressortchef. Auf den ehemaligen Altarraum, in dem die Kampagne präsentiert wird, schauen noch die Barockengel herab. Ein bisschen wie im Himmel darf sich der Minister in Wels tatsächlich fühlen: Die Stadt ist FPÖ-regiert, Bürgermeister Andreas Rabl begrüßt seinen „alten Freund Herbert“ – und berichtet stolz vom Sicherheitsreferenten in der Stadtregierung und von Erfolgen mit Videoüberwachung. Dass Wels jetzt auch noch eine Polizeischule bekommt, habe aber rein „objektive Gründe“, sagt Kickl. Die Sicherheitsakademie in Linz sei überlastet, Wels liege zudem strategisch-geographisch sehr gut.

Der freiheitliche Landesrat Elmar Podgorschek macht aus seinem Herzen keine Mördergrube: „Bitte lieber Herbert, bediene Oberösterreich auch weiterhin so gut“, bedankt er sich bei seinem „langjährigen Sitznachbarn im Parlament“ beim Lokalaugenschein in der ehemaligen Frauenklinik und Psychiatrie. Gegen ein Erstaufnahmezentrum für Asylwerber in dem Gebäude haben sich die Welser gewehrt, ab dem Sommer 2019 gehen hier Polizeischüler ein und aus.