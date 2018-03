Von Karin Leitner

Wien – Alsbald werden es 100 Tage, dass Peter Launsky-Tieffenthal für die Regierenden spricht. Der personifizierte „neue Stil“ soll er sein. Bürger nehmen den Spitzendiplomaten primär via TV wahr: Bei seinen Auftritten im Pressefoyer nach der wöchentlichen Regierungssitzung. Was tut er abseits davon? Er sei „Anlauf- und Servicestelle für die Medien“. Zu diesem Behufe müsse er „bei allen Themen auf dem letzten Stand sein“, sagt Launsky im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. „Es gilt: Nach dem Ministerrat ist vor dem Ministerrat! Das Wochenende nutze ich dann immer, um mich eingehender in die Inhalte des kommenden Ministerrats einzulesen.“ Bei gemeinsamen Interviews der koalitionären Spitzen Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache ist Launsky auch dabei, detto bei manchen Terminen von Ministern. Im Kanzleramt ist sein Büro; sechs Mitarbeiter hat er: „Zwei bereiten Inhalte auf, zwei sind an der Schnittstelle Information/Kommunikation und zwei kümmern sich um Anfragen.“

Dass Schwarze und Blaue Informationen zu lenken versuchen – neudeutsch „Message Control“ –, bestreitet Launsky: „Mit einer Stimme zu sprechen, zeugt von Professionalität. Es geht darum, gemeinsam die Ziele der Regierung zu kommunizieren.“

Dass sich nicht alles steuern lässt, sehen ÖVP und FPÖ vor allem jetzt – in Sachen BVT-Affäre. „Es ist klar, dass man sich nicht auf Themen beschränken kann, die man sich selbst vorgenommen hat“, sagt Launsky. Von schlechtem Krisenmanagement in dieser Angelegenheit sei nicht zu reden. Er glaubt, Innenminister Herbert Kickl und Justizminister Josef Moser sei es „gelungen, verständlich darzustellen, dass die Vorgehensweise korrekt war“.

Trotz BVT, der ausufernden Raucher-Debatte und anderer FPÖ-Aufreger – Stichwort NS-Liedgut – beteuert Launsky, nicht zu bereuen, die jetzige Funktion übernommen zu haben. „Das ist ein Privileg“, sagt der 60-jährige Wiener, der der altösterreichischen Familie Ritter Launsky von Tieffenthal entstammt, unter anderem an den Botschaften in Washington, Neu-Delhi und Riad tätig war, die UNO-Hauptabteilung Presse und Information in New York und zuletzt die Entwicklungssektion des hiesigen Außenministeriums leitete. Nun ist er als Beamter des Außenamts dem Kanzleramt zugeteilt. Ist sein Job befristet? Launsky beantwortet das so: „Das geht Hand in Hand mit der jeweiligen Regierung – und dem damit verbundenen Vertrauen.“

Launsky ist erst der zweite Regierungssprecher in dieser Republik. Der erste war Karl Pisa (von 1968 bis 1969) – unter der ÖVP-Alleinregierung von Josef Klaus. Vor zehn Jahren sagte Pisa: Von ihm aus gesehen sei das „ein Himmelfahrtskommando“ gewesen – „und das beziehe ich auf eine Ein-Parteien-Regierung. Wie das in einer Koalition funktionieren soll, dass einer für zwei Stimmen, die wohl nicht immer harmonieren, sprechen soll, ist mir rätselhaft.“

Was sagt Launsky-Tieffenthal zu diesem Befund? „Als gläubiger Mensch ist Himmelfahrt für mich nicht so negativ konnotiert.“