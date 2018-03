Innsbruck – 31 Stimmen fehlen der Tiroler FPÖ nach der Landtagswahl vom 25. Februar auf das sechste Landtagsmandat. Deshalb werden die Freiheitlichen am Montag die Überprüfung des Wahlergebnisses beantragen. Das bestätigte am Freitag FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger gegenüber der TT. „Wir unterstellen niemandem etwas, aber wegen der wenigen fehlenden Stimmen sollte noch einmal nachgezählt werden.“ Die Landeswahlbehörde muss dann über den Antrag befinden und möglicherweise die ziffernmäßige Nachprüfung anordnen.

Indes feilen ÖVP und Grüne bereits an den letzten Details des neuen Koalitionsabkommens. Am Mittwoch werden der ÖVP-Parteivorstand und die grüne Landesversammlung darüber abstimmen, am Donnerstag soll die neue schwarz-grüne Landesregierung der Öffentlichkeit präsentiert werden. Die Angelobung der Regierung findet dann in der Landtagssitzung am 28. März statt. (pn)