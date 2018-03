Von Sabine Strobl

Innsbruck – Der Kampf um den Ausbildungsplatz wird in der Medizin nicht leichter. Derzeit herrscht auf der Zahnmedizin in Innsbruck Unmut. Strukturänderungen der letzten Jahre führen nun zu Engpässen im praxisbezogenen Studienabschnitt. Insider befürchten Wartezeiten in der Ausbildung und auch Klagen.

Das Problem: Die Zahl der Studienplätze liegt bei 40. Der praktische Teil nach dem 6. Semester war bislang jedoch auf etwa 25 Plätze angelegt. Eine eigene Prüfung, die den Zugang in diesen Abschnitt ermöglichte, wurde vor geraumer Zeit abgeschafft. (In Wien besteht nach wie vor eine Beschränkung vor dem Praxisteil.) Seit dem separaten Aufnahmeverfahren für das Zahnmedizin-­Studium ist auch ein Wechsel in die Humanmedizin hinfällig.

Die Zeit, um eine Lösung zu finden, drängt. Im Herbst ist der Vollausbau nach den neuen Kriterien erreicht. Das sind dann laut Insidern 60 Prozent mehr Studierende, als im Haus vorgesehen sind. Räumlichkeiten, Behandlungsstühle und Technikplätze sind bislang nicht aufgestockt worden.

Peter Loidl, Vizerektor für Lehre und Studienangelegenheiten an der Medizinischen Universität Innsbruck, kann nicht all­e Sorgen nachvollziehen. „Doch es ist tatsächlich so, dass ein Engpass bei den Zahnarztstühlen besteht. Es gibt auch Bestrebungen, einige Stücke mehr anzuschaffen.“ Um das Platzproblem abzufangen, kann sich Loidl auch vorstellen, die täglichen Behandlungszeiten auszudehnen und die lehrfreie Zeit verstärkt für die nötige Praxis zu nutzen,

Die praktische Ausbildung ist nicht nur eine Frage der Qualität, sondern auch der Quantität. Eine gewisse Anzahl unterschiedlicher Behandlungen wird dabei absolviert und Schritt für Schritt von den Ausbildnern kontrolliert und beurteilt.

Um das Programm für alle durchzubringen, werden auch Lehrpraxen wie in der Humanmedizin diskutiert. Loidl hingegen bringt die Zahnambulatorien der Gebietskrankenkassen ins Spiel. „Wir sind seit einem Jahr mit der Tiroler Gebietskrankenkasse im Gespräch. Noch müssen Haftungsfragen geklärt werden. Ambulatorien haben ja noch nie mit Studierenden gearbeitet. Unsere Rechtsabteilungen versuchen bis zum Sommer eine Lösung zu finden.“ Nach der Tiroler Gebietskrankenkasse sollen auch die Vorarlberger kontaktiert werden.

Große Umwälzungen für alle Beteiligten stehen nach 2019 an, wenn die Quote für Zahnmedizin fallen wird. Bei der Humanmedizin konnte Österreich die Quote gegenüber der EU halten. (75 Prozent der Studienplätze für österreichische Maturanten, 20 Prozent für EU-Bürger und 5 Prozent andere Staatsbürger.) Argument für die Regelung war, die medizinische Versorgung im Land zu garantierten.

Bei der Zahnmedizin wurde dieser Bedarf nicht festgestellt. „Hier sehe ich ein Problem auf uns zukommen. Dann besetzen die 40 Studienplätze vielleicht 38 Deutsche und zwei Österreicher, was der nachhaltigen zahnärztlichen Versorgung in Österreich nicht zuträglich sein wird“, bemerkt Loidl. Auch die Zahl der Studienbewerber von derzeit 250 könnte sich vervielfachen. Loidl: „Die Universität hat hier keinen Spielraum. Da muss sich die Politik etwas einfallen lassen.“