Innsbruck – Leistbares Wohnen in Tirol – ein heißes Eisen. Die Preisspirale schraubt sich seit Jahren immer weiter nach oben. Die gemeinnützigen Bauvereinigungen sind eigentlich das Rückgrat des geförderten Wohnbaus im Land. 2016 haben die zwölf Gemeinnützigen 1270 Wohnungen fertiggestellt. Heuer werden sie erneut 1300 Wohnungen an Mieter und Käufer übergeben und 344 Millionen in den sozialen Wohnbau investieren; 295 Millionen Euro davon in neue Wohnungen. Und sie dürfen Überschüsse machen, aber diese nicht an die Eigentümer ausschütten. Sie werden als Sozialkapital reinvestiert, argumentieren ihre Sprecher.

Die Gewinne der Gemeinnützigen sorgten zuletzt im Landtagswahlkampf allerdings für Diskussionen. 2016 verzeichneten Neue Heimat, Alpenländische Heimstätte, Wohnungseigentum (WE) und Tigewosi bei Umsätzen von 240 Mio. Euro einen Überschuss von 49 Millionen Euro. SPÖ-Vorsitzende Elisabeth Blanik nahm die Gewinne ins Visier und kritisierte, dass die Verhältnismäßigkeit nicht mehr stimme. Weil es um Sozialkapital gehe, müssten vor allem die Mieter davon profitieren. Noch mehr leistbarer Wohnraum in Tirol sollte geschaffen werden.

Geht es allerdings nach dem Revisionsverband der gemeinnützigen Bauvereinigungen in Wien, dann sollten die Tiroler Mitglieder noch mehr Gewinne machen. Aus der Sicht des Dach- und Prüfverbandes verkaufen sie nämlich ihre „Mietkauf-Wohnungen“ zu billig. Das wurde in den diversen Prüfberichten u. a. bei der Neuen Heimat angemerkt und führt seit Wochen zu heftigen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Land Tirol und dem Revisionsverband.

Denn die Richtlinien, nach denen die Wohnungen ab einer Mietdauer von zehn Jahren von den Mietern gekauft werden können, legt das Land fest. Dabei geht es u. a. um die Höhe der Abschreibungen oder die Gewichtung des Verbraucherpreisindex. Für den Revisionsverband schöpfen die Tiroler Gemeinnützigen mögliche Kaufpreissummen aber nicht aus. Das wiederum treibt das Land auf die Palme. In den vergangenen Monaten wurde mehrmals mit Vertretern des Revisionsverbandes geredet, das Land versuchte, sie für die angespannte Tiroler Situation zu sensibilisieren. Schließlich sind die Wohnkosten in Tirol aufgrund der Grundstückspreise im Österreich-Vergleich ohnehin hoch.

Das Land hat gleichzeitig Berechnungen angestellt, wie sich die Umsetzung der vom Revisionsverband gewünschten Vorgaben auswirken würden: Bei einer 80 Quadratmeter großen Wohnung müssten die Betroffenen gleich einmal 25.000 Euro mehr hinblättern. Und das geht gar nicht, argumentieren die Experten im Land. Als Aufsichtsbehörde der Gemeinnützigen lassen sich die Bedenken aber nicht so einfach vom Tisch wischen. Aus den kritischen Anmerkungen in den Prüfberichten könnten schließlich einmal Beschwerden bei der Aufsichtsbehörde werden. Das Land müsste dann ein Verfahren einleiten. Außerdem haften die Geschäftsführer.

Mit einer neuen Berechnungsmethode will die Landesregierung jetzt den Revisionsverband zufriedenstellen, zu den geforderten deutlichen Erhöhungen beim Ankauf von geförderten Mietwohnungen soll es allerdings nicht kommen. Hier legt sich das Land quer und wird notfalls den Bund einschalten. (pn)