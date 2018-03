Von Wolfgang Otter

Kundl – Es ist ein Nein, das keine Zweifel aufkommen lässt. Eines, das im Kundler Gemeinderat einstimmig erfolgte und die Tiroler Landesregierung als Adresse hat. Die Politik solle „endlich den volkswirtschaftlichen Unsinn abstellen, dass man Lkw zum Tanken von der Autobahn herunterholt“, wie Kundls Vizebürgermeister Michael Dessl sagt. Auslöser für diesen Aufstand der Kundler Kommunalpolitiker ist die Firma Unterer, die im Gewerbegebiet Luna ihre Lkw-Tankstelle erweitern will (die TT berichtete). Bereits Mitte Jänner erfolgte die Gewerberechtsverhandlung für drei zusätzliche Zapfsäulen, womit es insgesamt neun im Firmengelände geben würde. Die zuständige Bezirkshauptmannschaft hat allerdings ein Gutachten über die Auswirkungen auf die B171 verlangt. Deren Kapazität, so Bürgermeister Anton Hoflacher, sei bereits jetzt durch die vielen Lkw im Gewerbegebiet am Limit, wie man es schwarz auf weiß von einem früheren Gutachten vorliegen habe. „Die Gemeinde hat bereits eine negative Stellungnahme abgegeben“, betont BM Hoflacher. An und für sich seien aber der örtlichen Politik die Hände gebunden – die in dieser Woche stattfindende Bauverhandlung umfasse nur ein Flugdach, das man nicht verwehren könne. Die Causa Unterer beschäftigt die Kundler schon länger und Hoflacher vermutet dahinter eine „Salamitaktik“, mit der sich das Unternehmen immer mehr ausweite.

Die Kommunalpolitiker haben sich den unermüdlichen Antitransitkämpfer Fritz Gurgiser vom Transitforum Austria-Tirol zur Unterstützung geholt. Für ihn sei es ein „totaler Topfen“, immer mehr Tankmöglichkeiten für Lkw im Inntal zu schaffen, „damit diese im Luft- und Lärmsanierungsgebiet eine Ehrenrunde drehen“. Und das Land unterlaufe damit seine eigenen Bemühungen, den Verkehr einzudämmen. „Das gehört abgedreht“, schimpft Gurgiser. Auch für BM Hoflacher müsse man „sich etwas überlegen, um diese Lkw-Tankstellen und ihre Begleiterscheinungen wie das illegale Parken einzudämmen“. Daher der Appell der Kundler, verstärkt durch Gurgiser, an die Bezirkshauptmannschaft, keine „50-prozentige Kapazitätserweiterung zu genehmigen“. Und notfalls müsse eben Landeshauptmann Günther Platter per Weisung für eine Ablehnung sorgen.

Die Firma Unterer nahm bereits Mitte Jänner Stellung zu den Plänen und betonte, dass mit keiner Zunahme des Verkehrs zu rechnen sei. Der Betankungsvorgang dauere gegenüber früheren Zeiten länger, daher wolle man mit zusätzlichen Zapfsäulen den Kapazitätsverlust ausgleichen.

Der Bezirkshauptmannschaft liegt das Verkehrsgutachten noch nicht vor. Laut BH Christoph Platzgummer werde ein faires Verfahren durchgeführt, wobei man sich der Sensibilität des Themas bewusst sei.