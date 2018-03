Von Anais Llobet/AFP

Moskau – Am Ende seiner vierten Präsidentschaft im Jahr 2024 wird Wladimir Putin 72 Jahre alt und ein Vierteljahrhundert an der Macht sein. Bleibt er dann an der Spitze Russlands? Oder geht er in Rente? Mehrere Szenarien sind denkbar.

Abgang?

Die russische Verfassung erlaubt nur zwei direkt aufeinanderfolgende Amtszeiten als Staatschef. 2024 könnte Putin mithin seine politische Karriere beenden. In einem Interview mit dem US-Fernsehsender NBC verriet er, schon seit dem Jahr 2000 über einen möglichen Nachfolger nachzudenken. Es schade nichts, sich damit zu befassen, „aber letztlich entscheidet das russische Volk“, sagte er. Bis jetzt hüllt sich Putin allerdings in Schweigen, wenn es um die Frage geht, wer ihn beerben könnte.

2008 hatte der Präsident sein Amt seinem derzeitigen Regierungschef Dmitri Medwedew überlassen. Nach zwei - damals noch vier, nicht sechs Jahre dauernden Amtszeiten - durfte Putin nicht erneut Staatschef werden. 2012 kehrte er dann wieder in den Kreml zurück. Der 52-jährige Medwedew ist zwar einiges jünger als der 65 Jahre alte Putin, als sein Kronprinz wird er jedoch nicht unbedingt gehandelt.

Das politische Leben in Russland ist geprägt vom Richtungskampf zwischen den häufig aus der Armee und den Sicherheitsdiensten stammenden „Silowiki“ und der Interessengruppe der liberaler ausgerichteten Geschäftsleute. Nach Einschätzung des Analysten Nikolai Petrow ist der Kampf bereits „voll entbrannt“. Die rivalisierenden Klans würden nicht „passiv abwarten“: Jede Gruppe versuche, ihre Interessen durchzusetzen, sagte er der Nachrichtenagentur AFP. Und der Präsident werde keinen Abgang machen, ohne zuvor einen Nachfolger benannt zu haben.

Rochade?

Sollte Putin an der Macht bleiben wollen, könnte er 2024 die Rochade von 2008 wiederholen. Damals amtierte Putins Platzhalter Medwedew vier Jahre lang als Staatschef, während Putin als Ministerpräsident im Hintergrund die Fäden zog. 2030 wäre dann gemäß der Verfassung eine Rückkehr in den Kreml möglich. Putin wäre dann 78 Jahre alt.

Nach seinem Sieg bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag, sagte Putin auf die Frage eines Journalisten zur Möglichkeit eines weiteren Mandats ab 2030: „Das, was Sie sagen, scheint mir ein wenig lächerlich zu sein. Lassen Sie uns nachrechnen: Soll ich bis 100 Jahren auf dem Posten sein? Nein!“ Was zunächst wie eine Absage an ein fünftes Präsidentenmandat erscheint, ist es bei näherer Betrachtung nicht auf jeden Fall.

Staatschef auf Lebenszeit?

Bleibt die chinesische Variante. So wie jüngst der chinesische Präsident Xi Jinping erreichte, die in der Verfassung festgelegte Begrenzung der Amtszeit auf zehn Jahre aufzuheben, könnte auch Putin durch eine Verfassungsänderung die Präsidentschaft auf Lebenszeit anstreben. Doch in dem NBC-Interview vom 9. März sagte Russlands starker Mann: „Ich habe die Verfassung nie geändert (...), und ich habe keinerlei Absicht, derartiges heute zu tun.“

Der Politikwissenschaftler Dmitri Oreschkin hat dazu seine eigene Meinung: „Ich denke nicht, dass er 2024 auf die Macht verzichtet, selbst wenn es ihm dann reicht.“ Putin könne nicht gehen, „weil er nicht glaubt, dass ihn dann irgendjemand schützen wird“.

Ändert er die Verfassung, wäre der Ex-Geheimagent tatsächlich so etwas wie ein neuer russischer Zar.