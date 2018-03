Von Marco Witting

Innsbruck – Am vergangenen Sonntag nahm die neu gegründete „Josef Rainer Schützenkompanie“ aus Söll erstmals am Bataillonsschützentag in Brixlegg teil. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten war die Kompanie im Jänner gegründet worden und am Sonntag erhielt die junge Kompanie aus den Händen von Nationalrätin Carmen Schimanek noch einen Scheck in Höhe von 2000 Euro von der FPÖ. Doch das führte in weiterer Folge zu einer Dringlichkeitssitzung seitens des Bundes der Tiroler Schützenkompanien, die noch am selben Abend einberufen wurde.

Ein seltener Akt bei den Schützen – und schon tags darauf, am Montagabend, fand die Sitzung dann auch statt. Auf der Agenda: die Thematik „Spenden von Parteien“. Man habe die Thematik intensiv besprochen und mit dem Ergebnis des vor Kurzem abgeschlossenen Nachdenkprozesses abgeglichen. Noch am Dienstag wurde daraufhin ein Schreiben an alle Majore, Hauptleute und Obleute verfasst, das auch auf der eigenen Homepage publiziert wurde. Der Betreff: „Tiroler Schützen sind der Überparteilichkeit verpflichtet!“

Weiters heißt es in dem Schrei­ben: „Sosehr private Spenden zur Förderung des Tiroler Schützenwesens willkommen sind, müssen wir aufbauend auf unsere Grundsätze dringend verlangen, keine Spenden oder Zuwendungen von politischen Parteien oder Gruppierungen anzunehmen.“ Die Bundesleitung fordert darin die Kompanien weiters auf, in allen Bereichen parteipolitisch neutral zu sein und jedwede Annäherung, finanziell wie ideell, zu politischen Parteien und Gruppierungen zu vermeiden.

Aus Schützenkreisen ist unterdessen zu hören, dass eine private Spende von Schima­nek kein Problem gewesen wäre. Das gebe es auch von Politikern anderer Parteien bei Festen. Eine offizielle Spende einer Partei, die noch dazu mit Scheckübergabe-Foto auf Facebook offiziell gemacht wurde, wollte man dann aber nicht hinnehmen. Auf dem Scheck selbst ist zu sehen, dass ein Teil der Spende von Schimanek, ein Teil von Parteichef Markus Abwerzger und ein Teil von der Landesgruppe Tirol kommt.

Schützenlandeskommandant Fritz Tiefenthaler nahm die Verantwortlichen der neuen Kompanie in Schutz und setzt gleichzeitig auf Bewusstseinsbildung. „Das ist eine neue, engagierte Gruppe, die natürlich große finanzielle Aufgaben vor sich hat und um Spenden gebeten hat. Gleichzeitig sind die Tiroler Schützen der Überparteilichkeit verpflichtet.“ Zuwendungen durch die Kulturabteilung des Landes (die übernimmt ein Viertel der 60.000 Euro Kosten für die Kompanie) sind für Tiefenthaler „etwas komplett anderes“. Hier gebe es keinen parteipolitischen Hintergrund.

Das Schreiben der Bundesleitung soll die Kompanien an diese Thematik erinnern und sensibilisieren. Die Führung der Kompanie Söll war gestern nicht erreichbar. In einer weiteren Sitzung des Schützenviertels wird die Spende wohl noch einmal thematisiert.