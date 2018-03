Innsbruck — Die grüne Landesversammlung diskutierte bis spätabends den Koalitionspakt „Entschlossen regieren. Tirols Zukunft sichern" mit der ÖVP. Am Ende stimmten 85,48 Prozent der 124 Delegierten eindeutig für den Koalitionspakt mit der ÖVP und damit für die Fortsetzung der bisherigen Koalition.

Bei der ÖVP ging alles viel schneller: Einstimmig hat der Parteivorstand die Neuauflage der schwarz-grünen Koalition für die nächsten fünf Jahre beschlossen und das aktuelle ÖVP-Regierungsteam bestätigt. LH Günther Platter, LHStv. Josef Geisler, LR Beate Palfrader, LR Bernhard Tilg, LR Patrizia Zoller-Frischauf und LR Bernhard Tilg nehmen wieder auf der Regierungsbank Platz. Mit Sonja Ledl-Rossmann wird erstmals eine Frau den Tiroler Landtag als Präsidentin führen, als Vizepräsident nominierte die ÖVP Anton Mattle.

Bei den Grünen wurde Gabi Fischer als Nachfolgerin der scheidenden Sozialreferentin Christine Baur als Landesrätin vorgeschlagen, Ingrid Felipe soll Landeshauptmannstellvertreterin bleiben. In der ÖVP kommt es inhaltlich zu Verschiebungen: Arbeitnehmerchefin Beate Palfrader wird Super-Landesrätin. Neben Bildung und Kultur erhält sie von Hannes Tratter die Wohnbau- und Arbeitnehmeragenden. Er behält Raumordnung und die Gemeinden.

Am Wahlergebnis ändert sich nichts mehr, die Landeswahlbehörde hat Mittwoch den Prüfantrag der FPÖ abgewiesen. Das akzeptiert die FPÖ. Und bei der konstituierenden Landtagssitzung am Mittwoch wird die SPÖ als zweitstärkste Partei als Gegenkandidaten zu den Grünen Georg Dornauer für die Funktion des zweiten Landtagsvizepräsidenten in die Wahl schicken.

Viele der grünen Delegierten auf der Landesversammlung der Tiroler Grünen gestern Abend auf der Villa Blanka in Innsbruck saßen mit verschränkten Armen und ernstem Blick in den Reihen. „Da sind viele Grauslichkeiten drinnen", sagte ein Delegierter aus dem Oberland. Aber was sei schon die Alternative? „Die FPÖ?" Das u. a. von LHStv. Ingrid Felipe und Klubobmann Gebi Mair ausverhandelte Regierungsprogramm mit der ÖVP ist nicht das, was man sich erhofft hat. Und doch wirbt Felipe mit Inbrunst für das Papier: „Ich habe es unterschrieben und bin überzeugt, dass es Sinn macht."

Es liegt dann auch an „Chefverhandler" Gebi Mair (O-Ton Felipe), die teils für die Basis schwer verdauliche Kost in kleinen Happen zu präsentieren. Nicht aber, ohne zuvor ein wenig in der Schuld-und-Sühne-Kiste zu kramen. Die Grünen hätten Fehler gemacht, auch er selbst. Sowohl mit der „Schönrederei" als auch der „Überheblichkeit" müsse jetzt Schluss sein: „Wir brauchen Ehrlichkeit, und die muss heute beginnen." Die Frage der Regierungsbeteiligung sei nur die eine, die andere, wie der Stolz und das Kämpferherz der Grünen wieder geweckt werden können. Auch in einer regierenden Funktion unter einer schier übermächtigen ÖVP. Es gelte jetzt aber, zu retten, was zu retten sei: „Wir sind grüne Umweltfighter im Abwehrkampf." Ob Regierung oder Opposition — das solle die Basis entscheiden. Kämpfen, so Mair, müsse man so oder so: „Die Mittel sind unterschiedlich, das Ziel bleibt aber gleich."

Der vorliegende Pakt mit der ÖVP spiegle sowohl inhaltlich, mehr aber noch in der Ressortverteilung die aktuellen Kräfteverhältnisse beider Partner wider. Das tue weh. Dieser Satz fiel gestern öfters. Auch wenn einiges doch auch auf der grünen Habenseite stünde.

Voran stellt Mair aber die dicken Brocken. Jene, die es zu schlucken gilt. Für die Gletscherverbindung Ötztal/Pitztal bekomme man ein neues Schutzgebiet; das Signal für den Fernpassscheiteltunnel habe die ÖVP verlangt. Die Grünen spekulieren ohnedies damit, dass der nie kommen wird. Bei den Seilbahngrundsätzen habe es laut Mair ein „Unentschieden gegeben". Eines, für das man in einer zweiten Runde noch kämpfen wolle. Bei der Wasserkraft habe man außer der ohnedies bereits schon längst paktierten Tabustrecke Inn aber „noch nicht wirklich etwas gewonnen", sagt Mair. Dafür werde es weiter keinen Lift über die Kalkkögel geben, aber eine landesweite Mietzinsbeihilfe und eine adaptierte Mindestsicherung bezüglich der Wohnkosten.

„Ihr entscheidet's", kämpft Mair um ein Ja der Basis: „Trauen wir uns den täglichen Fight zu? Oder doch lieber die Opposition?"

Die Gegenfrage aus der Basis folgt bei der Debatte: „Sind wir uns sicher, dass wir Grüne das im Falle einer Koalition auch überleben werden?" Wie sie nun erhobenen Hauptes nach Reutte zurückfahren solle, wo doch der Tunnel jetzt festgeschrieben sei, will Reutte-Bezirkschefin Barbara Brejla wissen. Man werde auch weiter gegen den Scheiteltunnel auftreten, verspricht Felipe: „Mit allen uns gebotenen Mitteln." Und Ex-LA Sepp Brugger warnt: „Wenn wir jetzt vor der Unterschrift abbiegen, sind wir politisch tot.

Felipe, Mair und mit ihnen das neue Regierungsteam konnten letztlich aufatmen. Das Ergebnis war deutlich: 85,48 Prozent stimmten für den Koalitionspakt. „Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie erleichtert ich bin", so Felipe. (mami, pn, TT.com)